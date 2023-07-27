حل لغز الشاب المفقود عبدالله الشناوي .. وجدوه ميتاً قرب البحر الميت (صور)

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وطن – بعد خمسة أيام من البحث المضني، وتحت أشعة الشمس الحارقة، عثر مساء الخميس، على جثة الشاب الفلسطيني المفقود عبدالله الشناوي، ميتاً، في منطقة عين جدي غرب البحر الميت.

واختفت آثار الشاب عبدالله الشناوي وهو من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مساء السبت الماضي، حينما كان بصحبة 3 من اصدقائه، في رحلة للسباحة في البحر الميت، لكن السيارة التي كانوا فيها تعطلت ما دفع 3 منهم للعودة لجلب “شاحنة” لسحب السيارة، وترك “الشناوي” وحيداً في صحراء البحر الميت، وفق روايتهم التي أبلغوا بها الأجهزة الأمنية، التي أوقفتهم للتحقيق.

وعلى إثر اختفاء الشاب الشناوي، تطوّع العشرات من الشبان الفلسطينيين من مناطق متفرقة، للبحث عنه في صحراء البحر الميت، وعملوا على مدار 24 ساعةً محاولين العثور عليه، باستخدام أدوات مختلفة، دون نتيجة.

تفاصيل اختفاء الشاب عبدالله الشناوي

وبالعودة إلى تفاصيل اختفاء الشاب عبدالله الشناوي، ففي يوم السبت، استأجر عبد الله برفقة اصدقائه سيارة على اسمه، بهدف القيام برحلة من نابلس الى أريحا والسباحة في البحر الميت.

وقصد الأربعة البحر عن طريق البرية.

وعند الساعة الرابعة عصراً، قرروا الالتفاف على حاجز عين جدي. وخلال سيرهم في الطرقات الوعرة، تعطلت بهم السيارة، وباتوا ليلتهم في البرية.وفق رواية الشبان للأمن الفلسطيني

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وعند الساعة 6:30 تقريبا من صباح الاحد، حدث تلاسن بين الاصدقاء، وقرر اثنان منهم الانسحاب من الرحلة والعودة الى نابلس. فيما ذهب الثالث الى مدينة اريحا لاحضار مساعدة وجر السيارة المعطلة. وبقي عبد الله بجوار السيارة كونها مستأجرة على اسمه.كما قالوا

وعاد صديق عبد الله عند الساعة 12:15 تقريبا، من ظهر يوم الأحد، ومعه المساعدة. فوجد السيارة مقفلة، ولم يكن عبد الله في الجوار.

وبحث عنه مع سائق الشاحنة، فلم يجداه، فقام بإبلاغ الاجهزة الامنية، التي أوقفت أصدقاء “الشناوي” للتحقيق.

وقد شكك كثيرون خاصةً من المتطوعين الذين هبّوا للبحث عن “الشناوي” في رواية أصدقائه الذين كانوا معه، مشيرين إلى أنّ روايتهم غير منطقية، خاصة في ظل تضاريس المنطقة الوعرة للغاية.

العثور على الشاب المفقود عبدالله الشناوي

ومساء اليوم الخميس، أكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن المباحث العامة في شرطة محافظة أريحا والأغوار، والمواطنين والمتطوعين، تمكنوا من العثور على جثة الشاب المفقود عبد الله الشناوي من مدينة نابلس.

وأضاف أنه تم العثور على الشاب الشناوي متوفى قرب عين جدي غربي البحر الميت.بحسب وكالة “وفا” الرسمية

كما لم يذكر ارزيقات تفاصيل اكثر حول ذلك. أو فيما يخصّ مجريات التحقيق مع اصدقاء الشاب الشناوي.