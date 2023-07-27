تفاصيل محادثات أمريكية رفيعة مع ابن سلمان للتطبيع مع إسرائيل.. هل اقتربت الصفقة؟

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وطن- التقى جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبه الأول لسياسة الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وكبير مستشاريه للطاقة والبنية التحتية آموس هوشستين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض؛ لدفع الجهود الرامية إلى إقامة علاقات رسمية بين المملكة وإسرائيل.

تم الإبلاغ عن الزيارة للمرة الأولى من قبل صحيفة “نيويورك تايمز”، وتأكيدها لاحقًا من قبل البيت الأبيض والحكومة السعودية.

وقالت الرياض إن الاجتماع حضره أيضا وزير الطاقة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدفاع خالد بن سلمان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد العيبان، كما حضرت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية مايكل راتني.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي، في بيان، إن التطبيع مع إسرائيل نوقش إلى جانب قضايا أخرى، مضيفا: “نواصل دعم التطبيع مع إسرائيل، بما في ذلك مع المملكة العربية السعودية“.

وتابع: “نواصل التحدث مع شركائنا الإقليميين حول كيفية تحقيق المزيد من التقدم.. إنها أحد الجهود التي نتابعها نحو دفع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية لتحقيق المزيد من السلام والأمن”.

في مقابل ما قد يكون قرارًا تاريخيًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، يُقال إن السعوديين يطلبون من واشنطن تقديم اتفاقية دفاع متبادل على غرار الناتو مع المملكة، إلى جانب المساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، بالإضافة إلى أنظمة أسلحة متطورة، مثل بطاريات دفاع الصواريخ الباليستية.

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وتهدف المطالب إلى تحقيق أهداف ولي العهد في تنويع مصادر الطاقة مع تعزيز دفاعات المملكة ضد منافستها الإقليمية “إيران“، فيما لم يقرر بايدن حتى الآن، بعد ما إذا كان سيوافق على الطلبات لكن ليس من المؤكد أن لديه السلطة لمنحها.

وقال تقرير لموقع “المونيتور“، إنّ أي اتفاق دفاع مشترك يشبه ما تحتفظ به الولايات المتحدة مع أقرب حلفائها الغربيين سيتطلب موافقة الكونجرس، وعلى الرغم من دعم الحزبين لاتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي، لا تزال هناك شكوك شديدة بين أعضاء مجلس الشيوخ الأقوياء على جانبي الممر بشأن أي تحالفات متشابكة مع مملكة الخليج.

مساع أمريكية

وتسعى الولايات المتحدة إلى وضع حد للحرب اليمنية، ووضع خطة إنقاذ سعودية غير مسبوقة للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية ، فضلاً عن قيود صارمة على علاقات المملكة مع بكين.

ولا تزال رغبة الحكومة الإسرائيلية في المضي في مثل هذا التفاهم الثلاثي غير واضحة.

موقف نتنياهو من التطبيع

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تفضيل التطبيع مع الدول العربية على مصلحة حلفائه السياسيين في ضم الضفة الغربية، لكن ائتلافه الحاكم اليميني الجديد قطع خطوات كبيرة نحو الضم بحكم القانون الذي ينتهك القانون الدولي ويؤدي إلى المزيد من نفور قادة الشرق الأوسط.

ويقول المسؤولون السعوديون علنًا، إنّهم يصرون على اتخاذ خطوات نحو حل الدولتين، لكنهم أشاروا في جلساتهم الخاصة إلى أن الأمر ثانوي بالنسبة لطلباتهم المسبقة ، وفقًا لمسؤولين غربيين حاليين وسابقين قريبين من المناقشات.

وأعطت إدارة بايدن، الأولوية لتعزيز التكامل بين دول الشرق الأوسط لأنها تسعى إلى تجنب التدخلات العسكرية المكلفة، حيث تسعى الصين إلى تجاوز التأثير الاقتصادي والاستراتيجي للولايات المتحدة على المسرح العالمي.

ومع ذلك، لم تبذل الإدارة الحالية أي جهد دبلوماسي كبير لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين في المستقبل، ولم يؤتِ نهج بايدن في الإبقاء على نتنياهو قريبًا ثمارًا قليلة حتى الآن.

وواصل تحالف نتنياهو الإعلان عن تصاريح استيطانية جديدة على الرغم من حث البيت الأبيض على عدم القيام بذلك. ويوم الثلاثاء ، وافق الكنيست على إجراء من شأنه أن يضعف المحكمة العليا الإسرائيلية على الرغم من الاحتجاجات الداخلية الضخمة والمعارضة من واشنطن.