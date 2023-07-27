تعرف معنا على قواعد المرور الأكثر غرابة في العالم!

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وطن– يتم وضع قواعد المرور للحفاظ على الأمن والسلامة على الطريق. ومع ذلك، من الضروري أن تكون على دراية بقواعد المرور في البلاد التي تنوي زيارتها في المستقبل.



في هذا الإطار، نشر موقع “.viva.co.id” تقريرا تحدث فيه عن قواعد المرور الأكثر غرابة في العالم والتي إذا ما تم خرق البعض منها سوف يؤدي إلى فرض عقوبات جزائية ضد السائق.

قبرص

أثناء القيادة، نشعر أحيانًا بالحاجة إلى تناول وجبة خفيفة أو شرب بعض الماء. لكن في قبرص، يجب على السائقين التحلي بالصبر، لأن هذه الأشياء ممنوعة أثناء القيادة. حتى رشفة من الماء غير مسموح بها.

لذا، من الأفضل أن تأخذ استراحة قصيرة في الرحلات الطويلة.

ألمانيا

في ألمانيا، يجوز للشخص قيادة السيارة عاريا.

فقط عند الخروج من السيارة، يتعين على السائق إعادة ارتداء شيء ما، لأنه في هذه الحالة يدخل إلى مكان عام، ولا يُسمح بالتعرية هناك.

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جنوب إفريقيا

في بلدان مثل جنوب إفريقيا، يمكن أن يسدّ حصان أو حمار أو خنزير الطريق. يجب على السائقين إعطاء حق الطريق للحيوانات التي تعبر الطريق. لا يسمح لهم بتسريعهم أو ضربهم عمدا.

اليابان

بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى اليابان بالسيارة، من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أن تبليل المارة عند المرور ببركة من المياه، سيجعلك تدفع غرامة مالية. وبالتالي، فإن من المهم جدا توخي الحذر عند المرور بالقرب من الأرصفة عند نزول الأمطار في اليابان.

الإمارات العربية المتحدة

تعد الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول التي يحتل فيها الجمل مكانة رمزية هامة. والغريب في الأمر أن احترام هذه الحيوانات يصل إلى درجة منحها أولوية المرور في الطريق العام.

الصين

إذا كنت تقوم بسياقة سيارتك في الصين وقام أحد المارة بعبور الطريق، فماذا تفعل؟ ربما تقوم بإستخدام الفرامل بالكامل.