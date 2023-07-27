الخميس, يوليو 27, 2023
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رياضة

تشكيلة الهلال ضد أهلي طرابلس والتوقيت في البطولة العربية للأندية 2023

منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الهلال ضد أهلي طرابلس
تشكيلة الهلال ضد أهلي طرابلس
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وطن- يلتقي فريق الهلال السعودي أمام منافسه أهلي طرابلس الليبي، الخميس، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات البطولة العربية للأندية المقامة في السعودية.

ويستضيف ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية)، مباراة الهلال ضد أهلي طرابلس الليبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الهلال ضد أهلي طرابلس

فيما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فستكون المباراة القوية بين كلا الفريقين، عند الساعة السابع مساءً.

تشكيلة الهلال ضد أهلي طرابلس

وسيلعب المدرب البرتغالي جورجى جيسوس، أولى مباراته في البطولة العربية للأندية أمام منافسه أهلي طرابلس الليبي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس.

دفاع الهلال: خاليدو كوليبالى، على البليهى، ياسر الشهرانى، سعود عبدالحميد.

الهلال السعودي
الهلال السعودي

خط الوسط: أندريه كاريو، روبن نيفيز، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو.

مركز الهجوم: موسى ماريجا، سالم الدوسري ( صالح الشهري).

معلق مباراة الهلال وأهلي طرابلس

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة الهلال وأهلي طرابلس الليبي، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق مشاري القارني أو عيسى الحربين.

يتنافس في المجموعة الثانية  في البطولة العربية للأندية بجوار الهلال السعودي. وأهلي طرابلس الليبي، السد القطري والوداد البيضاوي المغربي.

تدريبات الهلال السعودي
تدريبات الهلال السعودي

ومن الجدير بالذكر، فإن البطولة العربية للأندية ستنطلق فعالياتها الخميس، في ال27 يوليو/ تموز الجاري. كما وستستمر حتى ال12 من شهر أغسطس/ أب القادم.

المصدروطن + الهلال السعودي تويتر + أهلي طرابلس تويتر

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