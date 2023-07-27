الخميس, يوليو 27, 2023
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تجري وتصرخ من الرعب.. أردني يلاحق فتاة بسلاح ناري ويصيبها (فيديو)

أقدم شاب أردني على إطلاق النار على فتاة داخل مول في إربد، ليتضح لاحقا أنها خطيبته السابقة

كتب باسل سيد
تجري وتصرخ من الرعب.. أردني يلاحق فتاة بسلاح ناري ويصيبها (فيديو)
أردني يلاحق فتاة بسلاح ناري ويصيبها
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وطن- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطعا صادما يوثق لحظة اعتداء شاب أردني على خطيبته السابقة بسلاح ناري وإطلاق النار عليها داخل مول تجاري، في محافظة إربد.

الحادثة التي استدعت تدخلا أمنيا عاجلا، وأصدر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية بيانا رسميا كشف فيه تفاصيل ما حدث.

حيث أوضح أنه إورد صباح، الثلاثاء، لمديرية شرطة محافظة اربد، بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار باتجاه فتاة وإصابتها في مدينة إربد.

وتابع:”إذ أُسعفت الفتاة وما زالت قيد العلاج بحالة مستقرة ومتوسطة فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان.”

أردني يطلق النار على خطيبته السابقة داخل مول تجاري

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في الأردن أظهر حالة هلع كبيرة، داخل المول عقب إطلاق النار.

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وظهرت الفتاة وهي تستغيث وتصرخ وتجري وهي مصابة، بعدما أطلق عليها خطيبها السابق النار ولاذ بالفرار.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم الأمن العام في الأردن، في بيانه أنه جرى على الفور تحديد هوية مطلق النار الذي تبين أنّه خطيب الفتاة السابق.

وأضاف:”وبالبحث عنه وخلال زمن قياسي تم معرفة موقعه وإلقاء القبض عليه ، وبدلالته جرى ضبط السلاح الناري المُستخدم وبوشرت التحقيقات.”

وتسببت هذه الجريمة بموجة غضب واسعة في الأردن، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات على الشاب الأردني مطلق النار على خطيبته، لمنع تكرر هذه الظواهر الخطيرة في المجتمع.

استشارية نفسية تعلق

من جانبها قالت الدكتورة نهاية الريماوي، استشارية نفسية واجتماعية، في مداخلة لها عبر قناة “سكاي نيوز عربية“، إن هذا السلوك يدل على ارتفاع وتيرة لغضب وأحيانا تكون اضطرابات نفسية يعاني أصحابها منها.

وتابعت: “لأنه لا يمكن أن يكون لإنسان سوي يتمتع بصحة نفسية سوية على الأقل أن يقدم على مثل هذا السلوك.”

وعن السبب أو الدافع وراء إقدام هذا الشخص على جريمته، قالت “الريماوي”: “نحن لسنا على اطلاع كامل على الملف النفسي لهذا الشخص.. وربما تصور أنه يمكنه الهرب أو الإفلات من العقاب فاستهسل الجريمة.. لكن القانون أكيد راح ياخد مجراه.”

وفيما يتعلق بالأمور النفسية لمثل هذا السلوك، قالت الاستشارية النفسية إنه هذا السلوك ممكن أن يتمثل في “الكبت للمشاعر.. الفشل في التعامل مع المشاعر السلبية.. الافكار السلبية التي تربى عليها بعض الأشخاص.”

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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