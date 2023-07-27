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باربي عارية أمام برج خليفة في دبي.. حقيقة فيديو العرض الترويجي للفيلم

اتضح بعد البحث والتقصي أن الفيديو ليس عرضاً ترويجياً حقيقياً لفيلم باربي في دبي بل مجرّد مشاهد مصمّمة رقمياً

كتب خالد الأحمد
باربي عارية أمام برج خليفة في دبي.. حقيقة فيديو العرض الترويجي للفيلم
باربي في دبي
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وطن- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه إعلان ثلاثي الأبعاد لفيلم باربي أمام برج خليفة في دبي، وهو الفيلم الذي تم إطلاقه خلال الأيام الماضية في صالات السينما حول العالم وسجل أرقام مشاهدات قياسيّة.

إلا أنه بعد عمليات التقصي والبحث اتضح أنّ الفيديو ليس عرضاً حقيقياً بل مجرّد مشاهد مصمّمة رقمياً.

فيلم باربي أمام برج خليفة في دبي
فيلم باربي أمام برج خليفة في دبي

وتظهر في الفيديو دمية باربي هائلة الحجم تخرج من علبتها في ساحة أمام برج خليفة في دبي.

وجاء في التعليق المرافق “دبي، عرض باربي ثلاثي الأبعاد أمام برج خليفة”.

ليتبين أن الفيديو ليس عرضاً ترويجياً حقيقياً لفيلم باربي في دبي بل تصميمٌ رقميّ بحسب “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة ” في وكالة “فرانس برس”.

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حيث أشارت الوكالة إلى أن الفيديو حظي بعشرات آلاف المشاهدات بعد أيام على اجتياح موجة من اللون الزهري دور السينما في العالم الأسبوع الفائت، إثر طرح فيلم “باربي” في الصالات، فيما واكبت حملة تسويقية مكثفة بدء عروض هذا العمل من إنتاج “وورنر براذرز”.

قصّة باربي.. بطولة مارجوت روبي

ووفق المصدر يتناول الفيلم قصّة باربي” التي أُطلقت قبل 64 عاماً وتعدّ إحدى أكثر الألعاب مبيعاً في العالم.

وفيلم باربي الذي مدته 114 دقيقة، من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربي، والممثل العالمي ريان جوسلينغ في دور كين وهو من إخراج جريتا جيرويج.

وأرشد البحث عن الفيديو إليه منشوراً في صفحة شركة إعلانيّة متخصّصة بإنتاج مقاطع مصمّمة رقمياً بتاريخ 20 تمّوز/يوليو 2023.

ويمكن العثور في صفحة الشركة على إعلانات أخرى مصمّمة رقمياً لمنتجات مختلفة تظهر فيها معالم من مدينة دبي.

ووفقاً لتقرير أعده موقع Deadline، حقق فيلم Barbie، افتتاحية مذهلة بلغت 337 مليون دولار على مستوى العالم، بينما تم جمع 182 مليون دولار من الأسواق الخارجية. هذه الأرقام تفوق بكثير أي توقع!.

المصدريوتيوب ، Deadline، رصد وتحرير وطن

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