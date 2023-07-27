الكويت تنفذ وجبة إعدامات بحق 5 متهمين بينهم منفذ تفجير مسجد الصادق ومصري

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وطن- بعد توقف دام لسنوات، أعلنت السلطات الكويتية تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين بقضايا مختلفة، بعد انتهاء المسار القانوني وتصديق أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على إعدامهم.

وعبر بيان مطول نشرته على حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، أعلنت النيابة العامة الكويتية أنها أشرفت، صباح اليوم الخميس، على تنفيذ حكم الإعدام في السجن المركزي في 5 أشخاص أدينوا بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة مخدرات بقصد التعاطي والاتجار.

وقال بيان النيابة العامة أن حكم الإعدام‏ نفذ شنقاً تنفيذاً لحكم القضاء العادل بعد أن “تمادوا في غيهم وأسرفوا في طغيانهم ولجوا في غلوائهم ومضوا في عمايتهم وتاهوا في ضلالتهم وتنوعت أساليبهم في ارتكاب أبشع الجرائم من قتل وغدر وخيانة ومكر وتدمير وتمزيق وهدم لنهضة الأمة وغراسها وعدتها من الشباب الواعد ذخيرة المستقبل، بنشر الرذائل والموبقات المهلكة للعقول، والفاتكة بالأبدان وتنوعت بواعثهم الداعية إلى ارتكاب هذه الأعمال الشنيعة، والجرائم الخطيرة، فاحتملوا بذلك بهتانا وإثماً مبيناً”.

منفذ تفجير مسجد الصادق

وكشفت النيابة العامة في بيانها عن هوية المنفذ في حقهم حكم الإعدام، والتي كدت أن من بينهم المتهم الرئيسي في تفجير مسجد الصادق، عبد الرحمن صباح عيدان سعود، على الرغم من إشارتها للأحرف الاولى من الأسماء.

وفيما يلي أسماء المفذ بهم حكم الإعدام بحسب بيان النيابة العامة:

-“ع.ص” مقيم بصورة غير قانونية، ومحكوم عليه في الجناية رقم «40 / 2015»،‏ حصر أمن دولة «42 / 2015»،‏ ‏جنايات أمن الدولة؛ لارتكابه جرائم: القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، والتنظيم والدعوة للاشتراك في جماعة محظورة (تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، داعش) غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم، في البلاد بطرق غير مشروعة؛ من بينها: ممارسة الإرهاب، واستعمال القوة بما فيها استخدام المفرقعات، والتدرب على استعمالها للقيام بأعمال غير مشروعة.

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-“ع.ن” كويتي الجنسية، محكوم عليه فى الجناية رقم «314 / 2015»،‏ حصر نيابة الجهراء «55 / 2015»‏ جنايات جنوب الجهراع؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وجريمة حيازة سلام ناري وذخائر بغير ترخيص، وجريمة استعمال سلاح ناري في إحدى مناطق التجمعات.

-“ج.ك” مصري الجنسية، محكوم عليه في الجناية رقم «409 / 2013»،‏ حصر نيابة الفروانية «21 / 2013»‏ جنايات عبدالله المبارك لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والاشتراك في جريمة الزنا، وارتكاب جريمة المواقعة بالرضا.

-“أ.ف” مقيم بصورة غير قانونية، محكوم عليه في الجناية رقم، «346 / 2013»،‏ حصر نيابة حولي «77 / 2013» جنايات النقرة؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

-“ج.ر” سيريلانكي الجنسية، محكوم عليه في الجناية رقم «1716 / 2019»،‏ حصر نيابة المخدرات«1712 / 2019» جنايات المخدرات لارتكابه جرائم،‏ حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي.

ثاني عملية إعدام في أقل من عام

يشار إلى أن هذه ثاني عملية إعدام في الكويت في أقل من عام بعدما أعدمت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سبعة أشخاص بينهم سيدتان دينوا بتهم ارتكاب جرائم قتل.

وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017.