القنوات المجانية الناقلة للبطولة العربية للأندية وجدول ومواعيد المباريات

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وطن- يبحث عشاق وجماهير كرة القدم العربية في كل مكان، عن القنوات المجانية الناقلة للبطولة العربية للأندية وجدول المباريات، المقرر إقامتها الخميس، في المملكة العربية السعودية.

وتستضيف السعودية البطولة العربية للأندية بنسختها ال29، بمشاركة 16 نادياً على مستوى الوطن العربي.

كما وستقام مباريات بطولة العربية للأندية في ثلاث مدن سعودية، وهي الطائف وأبها والباحة.

القنوات المجانية الناقلة للبطولة العربية للأندية

وستبث مباريات البطولة العربية للأندية على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12523. وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. كما ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

كما وستنقل متابعينا الأعزاء، كافة مباريات البطولة العربية للأندية على العديد من القنوات العربية المفتوحة بالمجان، وهي أون تايم سبورت المصرية، والكويت سبورت الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، والكأس سبورت القطرية، والعراق سبورت، وعمان سبورت الرياضية، والجزائرية الثانية والوطنية التونسية .

ولعل أبرز الأندية العربية المشاركة في البطولة الاتحاد السعودي والترجي التونسي والهلال السعودي والسد القطري والزمالك المصري والشرطة العراقي والنصر السعودي والرجاء والوداد المغربين وشباب بلوزداد الجزائري والشباب السعودي وغيرهم.

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كما وستفتتح البطولة العربية للأندية بمواجهة السد القطري أمام الوداد البيضاوي المغربي، الخميس، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستختتم مواجهات الخميس، بمواجهة صاحب الأرض المستضيف اتحاد جدة أمام الترجي الرياضي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

جدول ومواعيد مباريات البطولة العربية للأندية

كما ونرفق لكم جدول ومواعيد مباريات دور مجموعات البطولة العربية للأندية، وهي على النحو الآتي:

السد القطري X الوداد البيضاوي المغربي ( الخميس، 27 يوليو/ تموز).

الصفاقسي التونسي X الشرطة العراقي ( الخميس، 27 يوليو/ تموز).

أهلي طرابلس الليبي X الهلال السعودي ( الخميس، 27 يوليو/ تموز).

اتحاد جدة السعودي X الترجي الرياضي التونسي ( الخميس، 27 يوليو/ تموز).

الرجاء المغربي X شباب بلوزداد الجزائري (الجمعة، 28 يوليو/ تموز).

الزمالك المصري X الاتحاد المنستيري التونسي (الجمعة، 28 يوليو/ تموز).

الوحدة الإماراتي X نادي الكويت (الجمعة، 28 يوليو/ تموز).

النصر السعودي X الشباب السعودي (الجمعة، 28 يوليو/ تموز).

الوداد المغربي X أهلي طرابلس ( الأحد، 30 يوليو/ تموز).

الترجي التونسي X الشرطة العراقي ( الأحد، 30 يوليو/ تموز).

الهلال السعودي X السد القطري ( الأحد، 30 يوليو/ تموز).

الصفاقسي التونسي X الاتحاد السعودي ( الأحد، 30 يوليو/ تموز).

شباب بلوزداد الجزائري X الوحدة الإماراتي (الاثنين، 31 يوليو/ تموز).

الشباب السعودي X الزمالك المصري (الاثنين، 31 يوليو/ تموز).

نادي الكويت X الرجاء الرياضي المغربي (الاثنين، 31 يوليو/ تموز).

النصر السعودي X الاتحاد المنستيري التونسي (الاثنين، 31 يوليو/ تموز).

السد القطري X أهلي طرابلس ( الأربعاء، 2 أغسطس/ أب).

الهلال السعودي X الوداد المغربي ( الأربعاء، 2 أغسطس/ أب).

الترجي التونسي X الصفاقسي التونسي ( الأربعاء، 2 أغسطس/ أب).

الشرطة العراقي X الاتحاد السعودي ( الأربعاء، 2 أغسطس/ أب).

نادي الكويت X شباب بلوزداد ( الخميس، 3 أغسطس/ أب).

الوحدة الإماراتي Xالرجاء المغربي ( الخميس، 3 أغسطس/ أب).

الشباب السعودي X الاتحاد المنستيري التونسي ( الخميس، 3 أغسطس/ أب).

النصر السعودي X الزمالك المصري ( الخميس، 3 أغسطس/ أب).