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السيسي يسير على خطى الأسد لنهب دولارات المصريين بالخارج.. ما علاقة الموقف التجنيدي؟

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن فتحها باب التسجيل للمواطنين المقيمين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية مقابل 5 آلاف دولار تدفع في بنك مصر فرع أبوظبي

كتب خالد الأحمد
السيسي يسير على خطى الأسد لنهب دولارات المصريين بالخارج.. ما علاقة الموقف التجنيدي؟
عبد الفتاح السيسي
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وطن– على خطى نظام الأسد وأساليب النهب والجباية، لم يوفر النظام المصري طريقة إلا واستخدمها من أجل ابتزازا المصريين وجمع المال والدولارات بأي طريقة حتى ولو تعلقت، بأمر لطالما اعتبر بمثابة شرف وواجب مقدس وهي “الخدمة الإلزامية” في الجيش.

ونصت المادة 1 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 في مصر على أنه «تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، وتفرض الخدمة الوطنية على كل من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون».

5 آلاف دولار مقابل إعفاء المصريين في الخارج من الخدمة العسكرية

وفي سياق ذلك أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس 27 يوليو/تموز 2023، في بيان تداولته وسائل إعلام مصرية عن فتحها باب التسجيل للمواطنين المقيمين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية مقابل 5 آلاف دولار.

مضيفة أنه سيتم فتح باب التسجيل اعتباراً من 14 أغسطس 2023، لمدة ثلاثين يوماً، كما سيكون الدفع في بنك مصر فرع أبوظبي، حسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وكما هو الحال في الإجراءات التي يتبعها نظام الأسد، لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

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وأهابت وزارة الخارجية في بيانها بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة؛ لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.

قمة الوطنية.. ردود أفعال ساخرة

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا القرار بين مؤيد ومعارض.

وفي هذا السياق علق الفنان المصري المعارض “خالد أبو النجا“: “إعفاء من الجيش كمان بس ادفع لنا ٥٠٠٠ دولار”.

وأضاف بنبرة تهكم “انهيار عصبي واقتصادي تام للحكومة كفاية عك يا عسكر مصر”.

وعقب “كارلوس” معلقاً على إيداع بدل الخدمة :” الإيداع في بنك أبو ظبي قمة الوطنية”.

وفي السياق ذاته قال الفنان المعارض” عمرو واكد” أيضاً:” تجنيد مصري بس التسديد في فرع ابو ظبي”.

وأضاف بنبرة تشكيك في مآلات أموال البدل: “دولة في امس الحاجة للدولار تلم دولارات في بنوك خارج الدولة لكي لا تراقب اطلاقا ولا تفصح عنها ويتم تهليبها” واستدرك : ” بس المهم أنا خاين”.

وعلق السياسي المصري عمرو عبد الهادي على القرار الجديد “جمهورية الجيش العسكرية للجباية شهادة إعفاء من الجيش ب ٥٠٠٠ دولار”.

وتابع :”الجيش للفقراء فقط على خطى سوريا”. وأردف بنبرة ساخرة :”شخلل عشان تنفد بجلدك من خدمة عائلة سيادة اللواء عايز جواز سفرك ادفع ٥٠٠٠ دولار في جيوب اللواءات في مصر”.

وقال اليوتوبير المعروف عبد الله الشريف :”سبوبة جديدة في تقليب جيوب المصريين بالخارج بدفع ٥ الاف دولار لمن تخلف عن أداء الخدمة العسكرية.”

وأردف بنبرة تهكم :”مسخرة تليق بهم ودلالة على جفاف منابع الأشقاء”.

 

فيما أيد آخر هذا القرار معتبراً أن الفكرة أكثر من ممتازة ولا تنتقص-حسب قوله- من الوطنية. واستدرك :”الفكرة ان تكون واقف جنب بلدك بالشكل المطلوب منك في السلم جاهز وفي الحرب جاهز”.

فردت عليه ” زهرة”: “ومتى تقف البلد بجانبنا”. وأضافت:” إحنا كده مش بنقف مع البلد احنا بنقف معاهم عشان يقفوا بجزمهم علي دماغنا”.

انهيار الاقتصاد المصري

يأتي هذا القرار المفاجىء في وقت تعاني فيه مصر من تفاقم العجز في الحساب الجاري مع ارتفاع تكاليف الواردات وتضاؤل عائدات السياحة، وتضخم حجم الديون الداخلية والخارجية وفوائدها وأقساطها، وتراجع معظم الأنشطة الاقتصادية، مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر.

وتشير تقارير إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بسداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون في الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2024، حسب بيانات البنك الدولي.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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