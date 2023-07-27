السيسي يسير على خطى الأسد لنهب دولارات المصريين بالخارج.. ما علاقة الموقف التجنيدي؟

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وطن– على خطى نظام الأسد وأساليب النهب والجباية، لم يوفر النظام المصري طريقة إلا واستخدمها من أجل ابتزازا المصريين وجمع المال والدولارات بأي طريقة حتى ولو تعلقت، بأمر لطالما اعتبر بمثابة شرف وواجب مقدس وهي “الخدمة الإلزامية” في الجيش.

ونصت المادة 1 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 في مصر على أنه «تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، وتفرض الخدمة الوطنية على كل من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون».

5 آلاف دولار مقابل إعفاء المصريين في الخارج من الخدمة العسكرية

وفي سياق ذلك أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس 27 يوليو/تموز 2023، في بيان تداولته وسائل إعلام مصرية عن فتحها باب التسجيل للمواطنين المقيمين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية مقابل 5 آلاف دولار.

عرض خاص من وزارة الخارجية المصرية لو انت مصري في الخارج ومطلوب للتجنيد وخايف ترجع بلدك عايز تسوي موضوع التجنيد وانت بره مصر؟ بسيطة ادفع 5000 دولار على حساب بنك أبو ظبي وانسى همومك وتجنيدك ومتخافش من حد ابنك مجنون يا حج pic.twitter.com/tGjlpNkLvC — Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 27, 2023

مضيفة أنه سيتم فتح باب التسجيل اعتباراً من 14 أغسطس 2023، لمدة ثلاثين يوماً، كما سيكون الدفع في بنك مصر فرع أبوظبي، حسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وكما هو الحال في الإجراءات التي يتبعها نظام الأسد، لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

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وأهابت وزارة الخارجية في بيانها بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة؛ لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.

قمة الوطنية.. ردود أفعال ساخرة

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا القرار بين مؤيد ومعارض.

وفي هذا السياق علق الفنان المصري المعارض “خالد أبو النجا“: “إعفاء من الجيش كمان بس ادفع لنا ٥٠٠٠ دولار”.

وأضاف بنبرة تهكم “انهيار عصبي واقتصادي تام للحكومة كفاية عك يا عسكر مصر”.

و اعفاء من الجيش كمان بس ادفع لنا ٥٠٠٠ دولار

انهيار عصبي و اقتصادي تام للحكومة#كفاية_عك يا عسكر مصر https://t.co/ZRCKooRBvu — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) July 27, 2023

وعقب “كارلوس” معلقاً على إيداع بدل الخدمة :” الإيداع في بنك أبو ظبي قمة الوطنية”.

وفي السياق ذاته قال الفنان المعارض” عمرو واكد” أيضاً:” تجنيد مصري بس التسديد في فرع ابو ظبي”.

وأضاف بنبرة تشكيك في مآلات أموال البدل: “دولة في امس الحاجة للدولار تلم دولارات في بنوك خارج الدولة لكي لا تراقب اطلاقا ولا تفصح عنها ويتم تهليبها” واستدرك : ” بس المهم أنا خاين”.

تجنيد مصري بس التسديد في فرع ابو ظبي…..؟؟؟!!!

دولة في امس الحاجة للدولار تلم دولارات في بنوك خارج الدولة لكي لا تراقب اطلاقا ولا تفصح عنها ويتم تهليبها. بس المهم ان انا خاين 😁 https://t.co/Mua5Dfr3yt — Amr Waked (@amrwaked) July 27, 2023

وعلق السياسي المصري عمرو عبد الهادي على القرار الجديد “جمهورية الجيش العسكرية للجباية شهادة إعفاء من الجيش ب ٥٠٠٠ دولار”.

وتابع :”الجيش للفقراء فقط على خطى سوريا”. وأردف بنبرة ساخرة :”شخلل عشان تنفد بجلدك من خدمة عائلة سيادة اللواء عايز جواز سفرك ادفع ٥٠٠٠ دولار في جيوب اللواءات في مصر”.

وقال اليوتوبير المعروف عبد الله الشريف :”سبوبة جديدة في تقليب جيوب المصريين بالخارج بدفع ٥ الاف دولار لمن تخلف عن أداء الخدمة العسكرية.”

وأردف بنبرة تهكم :”مسخرة تليق بهم ودلالة على جفاف منابع الأشقاء”.

سبوبة جديدة في تقليب جيوب المصريين بالخارج بدفع ٥ الاف دولار لمن تخلف عن أداء الخدمة العسكرية

مسخرة تليق بهم ودلالة على جفاف منابع "الأشقاء" pic.twitter.com/hcrdcSe73H — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) July 27, 2023

فيما أيد آخر هذا القرار معتبراً أن الفكرة أكثر من ممتازة ولا تنتقص-حسب قوله- من الوطنية. واستدرك :”الفكرة ان تكون واقف جنب بلدك بالشكل المطلوب منك في السلم جاهز وفي الحرب جاهز”.

فردت عليه ” زهرة”: “ومتى تقف البلد بجانبنا”. وأضافت:” إحنا كده مش بنقف مع البلد احنا بنقف معاهم عشان يقفوا بجزمهم علي دماغنا”.

انهيار الاقتصاد المصري

يأتي هذا القرار المفاجىء في وقت تعاني فيه مصر من تفاقم العجز في الحساب الجاري مع ارتفاع تكاليف الواردات وتضاؤل عائدات السياحة، وتضخم حجم الديون الداخلية والخارجية وفوائدها وأقساطها، وتراجع معظم الأنشطة الاقتصادية، مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر.

وتشير تقارير إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بسداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون في الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2024، حسب بيانات البنك الدولي.