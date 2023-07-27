الخميس, يوليو 27, 2023
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اختبر قوتك البصرية.. كم عدد أقلام الرصاص في الصورة؟

يتحدّى هذا اللغز قدرة مستخدمى الإنترنت على تحديد عدد أقلام الرصاص الموجودة في الصورة

كتب فهمي الورغمي
اختبر قوتك البصرية.. كم عدد أقلام الرصاص في الصورة؟
اختبر قوتك البصرية.. كم عدد أقلام الرصاص في الصورة؟
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وطن- فقط 1٪ من الأشخاص ذوي البصر، الحاد ومهارات الملاحظة يمكنهم الإجابة على السؤال الصحيح.

هل يمكنك معرفة العدد الإجمالي لأقلام الرصاص في الصورة؟

اللغز المأخوذ عن موقع (JagranJosh)، عبارة عن صورة محيرة لمجموعة من أقلام الرصاص.

هل يمكنك معرفة العدد الإجمالي لأقلام الرصاص في الصورة؟
هل يمكنك معرفة العدد الإجمالي لأقلام الرصاص في الصورة؟

يتطلب منك التحدي معرفة عدد أقلام الرصاص الموجودة في الصورة.

يشعر مستخدمو الإنترنت بالحيرة عند حساب العدد الإجمالي لأقلام الرصاص بشكل صحيح.

انظر إلى هذه الصورة الشيقة. كم عدد أقلام الرصاص التي تراها؟

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يمكن حل هذا اللغز من قبل أي فئة عمرية.

يمكن للأطفال تعزيز مهاراتهم في العد مع خلال تجربة اللغز. من المفيد أيضًا للأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة تعلم المطابقة والفرز.

يمكن للأشخاص الذين يحبون حل الألغاز الاستفادة أيضًا حيث تساعد الألغاز في التخلص من التوتر والاسترخاء.

إنها تساعد على إبقاء عقلك نشطًا وتشحذ المهارات المعرفية الخاصة بك.

والآن… راقب الصورة واحسب العدد الإجمالي لأقلام الرصاص في هذه الصورة.

سيختبر هذا اللغز مهاراتك في الملاحظة والرؤية.

هل يمكنك حساب عدد أقلام الرصاص في غضون 10 ثوانٍ؟

إذا تمكنت من العثور على العدد الإجمالي لأقلام الرصاص في لغز الصورة المذهل هذا، فلديك قوى مراقبة استثنائية ورؤية 20/20.

أنت رائع في مطابقة العناصر وفرزها في الصور المعقدة.

وقتك يبدأ الآن!

لديك 10 ثوانٍ لمعرفة عدد أقلام الرصاص الموجودة في هذه الصورة.

هل يمكنك معرفة العدد الصحيح للأقلام الرصاص في الصورة؟

لا تقلق! لقد قدمنا ​​الإجابة أدناه.. هل وجدت العدد الصحيح لأقلام الرصاص في الصورة؟

عمل عظيم!

يساعد هذا اللغز في تسريع قدرة طفلك على عد الأشياء، وتحسين مهارات التمييز البصري لديك، وبناء المهارات الحركية وتقوية التنسيق بين اليد والعين.

الإجابة

إذا كنت لا تزال تحاول العثور على العدد الإجمالي لأقلام الرصاص في هذه الصورة، فقد قدمنا ​​الحل أدناه:

إذا كنت قادرًا على تمييز كل قلم من خلال النظر بعناية إلى اللون والأنماط، فستجد ما يلي:

الإجابة
الإجابة

يوجد إجمالي 72 قلم رصاص في الصورة أعلاه.

هناك 18 قلمًا مرتبة بطريقة أفقية في الوسط، و 18 قلمًا مرتبة بطريقة رأسية في الوسط، و 18 قلمًا مرتبة بشكل قطري (مع المطاط إلى اليسار)، و 18 قلمًا مرتبة بشكل قطري (مع المطاط إلى اليمين).

المصدر JagranJosh، رصد وتحرير وطن

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