Die 13 größten Tweets, die vollständig zusammenfassen das verrückte Ashley Madison-Leck

für zehn von einer unglaublichen Anzahl von Menschen in Amerika, its your own größte Sorge, zum Leben erwecken. Ihre die meisten exklusiver, beschämender Geheimnisse, entlarvt Vielleicht nicht für den Lebensgefährten zu beobachten – sie könnten vergeben , irgendwann – aber für Freunde, Mitarbeiter, Oberschule Abschluss Klasse. Für deine Eltern und Geschwistern. Für alle Freunde geht, Sie Baseball mit. Ja, das Ashley Madison Leck wird {dazu führen, dass|eine Menge Krise ausgelöst|ausgelöst|wird. Was natürlich bedeutet, bedeutet, dass es impliziert, dass es tatsächlich war, dass es tatsächlich in die Luft gesprengt wurde Twitter wie kein Körper Geschäft gestern.

Apropos niemand Geschäft … Einige Twitter Benutzer glaubten Die durchgesickerten Informationen waren tatsächlich genau das:



Nichts irgendjemand anwenden Ashley Madison ist tatsächlich von mein persönliches Unternehmen.

In Ashley Madison-Speicherauszug sind “15.019 Datensätze Verwenden entweder einer .mil oder .gov E-Mail-Adresse “http://t.co/dEQ2axMklm pic.twitter.com/8zxdy3is6W

Die USA Lesen in Bezug auf Ashley Madison Leck im Papier von morgen pic.twitter.com/FSAfy7vkPZ

