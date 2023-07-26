نسرين طافش في إطلالة مثيرة تشبه ممثلات البورنو في أحضان طبيعة اللاذقية (شاهد)

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وطن- اختارت الفنانة السورية نسرين طافش، أن تقضي إجازتها مع عائلتها في سوريا.

وبعد أن كانت في دمشق، قررت نسرين طافش أن تستمتع بجمال الطبيعة في اللاذقية.

إنها الوطن

ونشرت نسرين طافش مجموعة صور لها وهي ترتدي هوت شورت جينز قصير جداً مع توب أبيض، وكارديجان بطبعة الكاروهات.

واستكملت الفنانة السورية إطلالتها المثيرة بحذاء أسود طويل مع شعر مرفوع ومكياج ناعم.

علقت نسرين على الصور: “الطبيعية ليست مكاناً نزره.. إنها الوطن”.

نسرين مع عائلتها بعد الطلاق

وتغزل متابعو نسرين بجمالها، بينما لاحظ آخرون أنها خسرت الكثير من وزنها.

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وفي منشورات سابقة، ظهرت نسرين طافش مع شقيقها وشقيقتها، مشيرة إلى أنهم سندها وظهرها في الحياة بحسب تعبيرها.

وانفصلت نسرين طافش عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي، قبل أيام.

وكتبت نسرين: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.