الأربعاء, يوليو 26, 2023
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نسرين طافش في إطلالة مثيرة تشبه ممثلات البورنو في أحضان طبيعة اللاذقية (شاهد)

ظهرت نسرين طافش مع شقيقها وشقيقتها مشيرة إلى أنهم سندها وظهرها في الحياة بحسب تعبيرها

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش في إطلالة مثيرة تشبه ممثلات البورنو في أحضان طبيعة اللاذقية (شاهد)
نسرين طافش في اللاذقية
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وطن- اختارت الفنانة السورية نسرين طافش، أن تقضي إجازتها مع عائلتها في سوريا.

وبعد أن كانت في دمشق، قررت نسرين طافش أن تستمتع بجمال الطبيعة في اللاذقية.

إنها الوطن

ونشرت نسرين طافش مجموعة صور لها وهي ترتدي هوت شورت جينز قصير جداً مع توب أبيض، وكارديجان بطبعة الكاروهات.

نسرين طافش في اللاذقية
تستمع نسرين في أحضان الطبيعة
نسرين طافش في اللاذقية
ارتدت نسرين أقصر هوت شورت

واستكملت الفنانة السورية إطلالتها المثيرة بحذاء أسود طويل مع شعر مرفوع ومكياج ناعم.

نسرين طافش في اللاذقية
لجأت الفنانة إلى عائلتها بعد الطلاق
نسرين طافش في اللاذقية
الطبيعة الجميلة في اللاذقية

علقت نسرين على الصور: “الطبيعية ليست مكاناً نزره.. إنها الوطن”.

نسرين مع عائلتها بعد الطلاق

وتغزل متابعو نسرين بجمالها، بينما لاحظ آخرون أنها خسرت الكثير من وزنها.

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نسرين طافش في اللاذقية
وشم على يد نسرين بكلمة عشق

وفي منشورات سابقة، ظهرت نسرين طافش مع شقيقها وشقيقتها، مشيرة إلى أنهم سندها وظهرها في الحياة بحسب تعبيرها.

وانفصلت نسرين طافش عن طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي، قبل أيام.

وكتبت نسرين: “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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