نسرين سند في إطلالة جريئة ومثيرة وغير مسبوقة كشفت أعضائها الحساسة بكل وضوح (شاهد)

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وطن- في إطلالة مثيرة جدا، تجاوزت الممثلة وعارضة الأزياء المصرية، نسرين سند، كل المحظورت بنشرها مجموعة من الصورة المثيرة التي كشفت تفاصيل أعضائها الحساسة.

ونشرت نسرين سند عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” مجموعة الصور التي وثقت خضوعها لجلسة تصوير أثناء تواجدها داخل نادي مارتينيز الشاطئي الخاص في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت نسرين سند بإطلالة غير مسبوقة لها، ارتدت فيها بيكيني قطعتين باللون الأخضر، حيث تعمدت من خلاله إظهار مفاتن جسدها حتى أعضائها الحساسة والتناسلية.

واعتمدت الممثلة والعارضة المصرية نسرين سند في إطلالتها على إظهار مفاتنها، حيث ظهرت حلمات صدرها ظاهرة بشكل واضح من تحت حمالة الصدر الخاصة بالبكيني.

كما تعمدت نسرين سند الجلوس بأوضاع مثيرة أبرزت تفاصيل عضوها التناسلي دون خجل أو مواربة.

يشار إلى أن نسرين سند وقبل عملها في عرض الأزياء، عملت عن كثب مع العائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، آل نهيان ، حيث عملت مع الرئيس وولي العهد وعائلاتهم وأصدقائهم في قسم الطيران والضيافة.

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ووفقا لموقع “ imdb” المتخصص في السير الذتية للمشاهير، فإن نسرين سند ، عارضة أزياء مصرية مشهورة تحولت إلى ممثلة ، وتتحدث بطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية ولديها فهم أساسي للفرنسية والكرواتية.

نسرين سند على أغلفة المجلات

وقامت بتكريمها أغلفة المجلات المرموقة مثل Harper’s Bazaar و Grazia و L’Officiel، وكان دورها الأول على الشاشة في الفيلم الإماراتي الرائد “Sea Shadow” الذي أنتجته شركة الإنتاج الحائزة على جائزة الأوسكار Image Nation.

و تم عرض فيلم “Sea Shadow” لأول مرة في مهرجان أبو ظبي السينمائي في أكتوبر 2011 ، تلاه عرض في دور العرض في جميع أنحاء الدول العربية في الخليج العربي في نوفمبر 2011 ، وتم عرضه لاحقًا في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في الولايات المتحدة.

و بدأ شغف نسرين بالتمثيل والفنون في سن مبكرة ، مما دفعها إلى الحصول على درجة الفنون الجميلة من جامعة حلوان، و بدأت في تعليم الأطفال كيفية الرسم والتلوين ، ورد الجميل لمجتمعها ، بينما كانت تسعى أيضًا إلى التمثيل جنبًا إلى جنب مع حياتها المهنية في عرض الأزياء.

وجه للعديد من العلامات التجارية

وعلى الرغم من قلة الفرص في المنطقة التي تعيش فيها ، تمكنت نسرين من العمل في السوق التجاري ، وأصبحت وجهًا للعديد من العلامات التجارية الرائدة مثل MAC Makeup و L’Oréal و Nivea و APM Monaco و Benedetta Bruzziches و Philips و Samsung و سلسلة فنادق ون آند أونلي وسلسلة فنادق فور سيزونز وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وغيرها.

وفي عام 2015 ، ظهرت في الفيلم القصير “آدم” للمخرجة أماني السعيد ، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي المرموق.

وزودتها رحلاتها الدولية الواسعة بتجارب فريدة أدرجتها في مسيرتها التمثيلية، حيث أنه في عام 2022 تم تكريم نسرين بجائزة المؤثرات في أسلوب الحياة التحفيزية للعام في حفل توزيع جوائز المؤثرين والمدونين العالميين خلال مهرجان كان السينمائي.