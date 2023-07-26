نادين نجيم في حفل صاخب.. رقصت وحاولت مداراة صدرها المكشوف (فيديو)

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وطن- تجاهلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جميع الشائعات حول خيانة زوجها السابق هادي أسمر وسرقة أمواله، وشاركت جمهورها لحظات استمتاعها في حفل صاخب.

ونشرت نادين نجيم عبر خاصية القصص المصورة في انستجرام، وهي ترقص في سهرة صاخبة برفقة خطيبها السوري ناريغ ناربيكان.

راقصة شرقية

وكانت نادين ترتدي فستان سهرة مكشوف الصدر بشكل فاضح، لكنها نشرت الفيديو معتقدة أنه لن يلاحظها أحد بسبب الأضواء الخافتة في المكان.

كما استخدمت الفنانة اللبنانية صورة متحركة لراقصة تهز صدرها في إشارة إلى الأجواء التي تعيشها في الحفل الصاخب.

وكانت نادين نسيب نجيم، قد تعرضت لهجوم من بعض المتابعين الذين اتهموها بسرقة وخيانة طليقها رجل الأعمال هادي أسمر.

طليق نادين

وردت نادين بطريقة غير مباشرة حين أعادت نشر تغريدة لمعجبة تهاجم الحسابات المزيفة.

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وجاء في تغريدة المعجبة: “فيك اكاونت.. روحي وصلي للي باعتك تنبحي في كل تويت مثل الكل/بة .. لو تموت ماراح تشوف ظفر نادين وهي يلي رمته مثل الك/ب خلته مثل بيت الوقف لا ينباع ولا ينشرا”.

وتابعت: “اما هي لقيت حب حياتها ومبسوطه معه وعايشه احلى أيامها .. والله يحميها من عيونه وتتهنى في حياتها “.

مين طلع مين مين مين ؟؟ الشايب العايب نادين ماحدا يطلعها هي الي طلعت نفسها بنفسها هي الي عزت نفسها ومحد له فضل عليها وصححي معلوماتك نادين هي الي تركته مثل الك/لب لانه مايستاهلها — Shrouq 2🇸🇦 (@shrouq_no) July 24, 2023

وردت المعجبة على تغريدة يقول صاحبها إن هادي هو سبب نجاحها.

وأعادت نادين أيضاً مشاركة رد المعجبة التي قالت: “مين طلع مين مين مين؟ الشايب العايب نادين ماحدا يطلعها هي الي طلعت نفسها بنفسها.. هي الي عزت نفسها ومحد له فضل عليها وصححي معلوماتك نادين هي الي تركته لأنه مايستاهلها”.