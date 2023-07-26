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نائب تونسي عارٍ يُمارس الجنس مع صديقه.. وتفاصيل صادمة (شاهد)

أحمد بنور: نائب برلماني تونسي يواجه فضيحة جنسية غير مسبوقة - تعرف على كيفية تأثير هذه القضية على مسيرته السياسية

كتب باسل سيد
فضيحة أحمد بنور
النائب في البرلمان التونسي أحمد بنور
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وطن – كشفت منافذ إعلامية تونسية عن أطوار فضيحة جنسية من العيار الثقيل، تورّط في تفاصيلها الصادمة نائب برلماني انتُخب حديثاً في الانتخابات التشريعية التي أقيمت في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بمشاركة هزيلة لم تتخطّ 11 في المائة من مجموع المسجلين.

وتورّط النائب “أحمد بنّور” في فضيحة جنسية غير مسبوقة له في مشوراه المهني، حيث وقع تصويره بكاميرا هاتف جوّال بينما كان يُمارس “اللواط” مع صديقه بأحد الفنادق في تونس.

نائب تونسي عاري يُمارس اللواط

وأظهرت صورٌ مُسرّبة من داخل غرفة الفندق، حيث اجتمعا على ممارسة الرذيلة، النائب في البرلمان التونسي الجديد أحمد بنور وهو مستلقٍ على ظهره بينما كان عارياً تماماً.

وكشفت الصور المتداولة بعض المناطق الحساسة من جسد النائب التونسي، في مشهد أثار موجة غضب واسعة في أوساط التونسيين الذين لم يتعودوا على رؤية مثل تلك الصور الغريبة.

فضيحة أحمد بنور
فضيحة النائب التونسي أحمد بنور الجنسية

وحسب صفحات إخبارية تونسية، يبدو أنّ صديق بنور الذي كان معه في الغرفة، هو من سرّب الصور الفاضحة بعد فترة قصيرة من ممارستهما المخلة.

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أحمد بنور وفضيحة جنسية مدوية

مباشرة بعد انتشار الصور التي وُصفت على نطاق واسع في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ “المقززة”، بادر كثيرون للبحث عن المنصب الذي يشغله بنور في البرلمان الجديد.


وأرشد البحث الذي أجراه الصحفي “محمد البوزيدي” في برنامجه على قناة “الجنوبية” المحلية أن “أحمد بنور”، هو نائب في البرلمان الجديد عن ولاية المهدية، ويشغل منصب “مُقرر لجنة السياحة”.

وعزا كثيرون في التعليقات المرافقة لتقرير الـ البوزيدي وصول بنور إلى البرلمان قبل 7 أشهر تقريباً، إلى علاقاته الوطيدة بشخصيات مُقرّبة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

قضايا فساد تُلاحقه منذ سنوات

وأفادت صفحة “بوليتكات” التونسية على موقع “فيسبوك” بأن بنور هو أحد الذين تغاضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن سجلاتهم العدلية.

حيث كان النائب أحمد بنور عُرضة لحكمين بالسجن، الأول بـ 8 أشهر سجن عام 2016 والثاني 4 أشهر عام 2019.

كما كشف ذات المصدر، عن تورّط بنور في قضايا فساد تتعلّق بـ “سرقة الأدوية” حين كان يشغل منصب “رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية”.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن

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