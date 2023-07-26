موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد والتشكيلة والقنوات الناقلة

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وطن- ينتظر جماهير كرة القدم في كافة أرجاء المعمورة، موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد الودية المثيرة والقوية، الخميس، في إطار الاستعدادات كلا الفريقين لبدء الموسم الجديد الشهر المقبل.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد الودية، على ميدان ملعب ( إن أر جي ستاديوم) في الولايات المتحدة الأمريكية، عند الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت السعودية وفلسطين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد

بينما بتوقيت دولة مصر، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة الودية عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

معلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد

وسيعلق على مجريات مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، على شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية الإماراتية.

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كما وستنقل المباراة على قناة (أبو ظبي الرياضية 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12226، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تشكيلة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة الودية القوية القادمة أمام مانشستر يونايتد بتشكيلة أساسية ، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

دفاع الملكي: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ناتشو، فيرلاند ميندي (لوكاس فاسكيز).

مركز الوسط: توني كروس، إدوارد كامافينغا، جود بلينغهام، فالفيردي.

خط هجوم الفريق: رودريغو (خوسيلو)، فينيسيوس جونيور (براهيم دياز).

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز المثير على منافسه ميلان في المباراة الودية الماضية بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

كما هو الحال للفريق المنافس مانشستر يونايتد الذي حقق الفوز على منافسه ريكسهام بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

يذكر بأن ريال مدريد سيلتقي بعد مباراة مانشستر يونايتد غريمه التقليدي ريال مدريد (الملكي)، في كلاسيكو الأرض الودي مطلع الأسبوع المقبل.