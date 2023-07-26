الأربعاء, يوليو 26, 2023
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مقال “فورين بوليسي” الذي أغضب السيسي.. متحدث الخارجية يخرج عن صمته

تحليل دقيق لرد الخارجية المصرية على فورين بوليسي: الحقائق المكشوفة

كتب خالد الأحمد
مقال
محمد مرسي وعبدالفتاح السيسي
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وطن- على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، ردت الحكومة المصرية على ما قالت إنه تحريض وافتراءات ضد مصر نشرتها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.

وكانت “فورين بوليسي” نشرت مقالًا للباحث في معهد بروكينجز، شادي حميد، أستاذ الدراسات الإسلامية بمعهد فولر في أمريكا، بعنوان «دروس للربيع العربي القادم.. بعد 10 سنين على الانقلاب في مصر، أمريكا يجب أن تتعلم أن الاستقرار الاستبدادي مجرد وهم».

طرح فيه تحليلًا عن دعم إدارة باراك أوباما الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، ومنحها ضوء أخضر للجيش للإطاحة به، ثم عدم تسميته انقلاب بصورة رسمية، ما كان ليمنع استمرار المعونة العسكرية اﻷمريكية لمصر.

مقال “أبو زيد” من جانبه اعتبر قراءة حميد «مشوهة للأحداث التاريخية»، مشيرًا إلى رؤيته أن «شركاؤنا وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ عبر دعم الإرادة الشعبية لملايين المصريين».

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أنه كان بإمكان أمريكا فعل المزيد لدعم مصر، كشريك وحليف استراتيجي يظل دعمه أمرًا حاسمًا لمساعي ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين.

الخارجية المصرية ترد على “فورين بوليسي”

ورد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على المقال الذي وصفه بالتحريضي ضد مصر بمقال آخر له قال إن مجلة «فورين بوليسي» رفضت مرارًا نشره، بـ«حجج واهية»، كرد على مقال سبق ونشرته في 2 يوليو الجاري.

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معتبرًا أن فريق تحرير المجلة وسياستها بعيدة عمّا تكفله المهنية وعدم التحيز من حق الرد.

وجاء في مقاله: “في الذكرى العاشرة لقيامها: فك شفرة رواية مثيرة للجدل حول ثورة 30 يونيو في مصر ردا على مقال تحريضي ضد مصر بالنسخة الإلكترونية لمجلة فورين بوليسي الأمريكية في 2 يوليو”.

وتابع: “المجلة ترفض نشر الرد المصرى رغم محاولات عديدة بدعاوى وحجج واهية….. حق الرد تكفله الصحافة المهنية وغير المنحازة، ولكنه للأسف أمر بعيد المنال مع فريق وسياسة تحرير المجلة الغراء”.

ونشرت الوزارة على “فيسبوك” أهم عناصر الرد المصري على المقال الذي وصفته بالتحريضي للمجلة، حيث كتب المتحدث الرسمي في مقاله إنه “بينما نحتفل نحن المصريين هذا العام بالذكرى العاشرة لثورة الـ30 من يونيو، فإننا نشيد بلحظة تاريخية في تاريخنا الحديث.. كانت لحظة ملحمية، برهنت على إرادة شعبية هائلة”.

الشعب المصري
الشعب المصري

وأضاف: العقد الذي أعقب الثورة كان شاهدا على العديد من إنجازات جمهوريتنا الجديدة.. في هذا العهد، تم وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتم تنفيذ برامج اجتماعية غير مسبوقة للوفاء بالوعد بحياة أفضل وكريمة لجميع المصريين.”

ووفق بيان الوزارة فقد أكد أن “النظام السياسي الذي يتم انتقاده هو نظام منتخب ديمقراطيًا تم اختياره بإرادة الشعب المصري، أعاد الأمور إلى نصابها بعد عدة سنوات من الاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية وعدم اليقين، وشرع في إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق وقدم الحماية الاجتماعية لملايين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.”

وأضاف أن الدرس المستفاد هو أن اللحظات التاريخية الرئيسية تتطلب قرارات حكيمة.

واستطرد:”وبالعودة إلى الوراء، يمكننا القول أن قرار الولايات المتحدة بدعم ثورة 30 يونيو لم يرجع فقط إلى الطبيعة الاستراتيجية للتعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، ولكن أمريكا أيضاً دعمت إرادة الشعب المصري بلمسار الديمقراطي والتنموي الواعد الذي شرعنا في تنفيذه منذ ذلك الحين.”

المصدرتويتر، فورين بوليسي، رصد وتحرير وطن

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