مقال “فورين بوليسي” الذي أغضب السيسي.. متحدث الخارجية يخرج عن صمته

وطن- على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، ردت الحكومة المصرية على ما قالت إنه تحريض وافتراءات ضد مصر نشرتها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.

وكانت “فورين بوليسي” نشرت مقالًا للباحث في معهد بروكينجز، شادي حميد، أستاذ الدراسات الإسلامية بمعهد فولر في أمريكا، بعنوان «دروس للربيع العربي القادم.. بعد 10 سنين على الانقلاب في مصر، أمريكا يجب أن تتعلم أن الاستقرار الاستبدادي مجرد وهم».

طرح فيه تحليلًا عن دعم إدارة باراك أوباما الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، ومنحها ضوء أخضر للجيش للإطاحة به، ثم عدم تسميته انقلاب بصورة رسمية، ما كان ليمنع استمرار المعونة العسكرية اﻷمريكية لمصر.

مقال “أبو زيد” من جانبه اعتبر قراءة حميد «مشوهة للأحداث التاريخية»، مشيرًا إلى رؤيته أن «شركاؤنا وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ عبر دعم الإرادة الشعبية لملايين المصريين».

كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أنه كان بإمكان أمريكا فعل المزيد لدعم مصر، كشريك وحليف استراتيجي يظل دعمه أمرًا حاسمًا لمساعي ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين.

ورد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على المقال الذي وصفه بالتحريضي ضد مصر بمقال آخر له قال إن مجلة «فورين بوليسي» رفضت مرارًا نشره، بـ«حجج واهية»، كرد على مقال سبق ونشرته في 2 يوليو الجاري.

معتبرًا أن فريق تحرير المجلة وسياستها بعيدة عمّا تكفله المهنية وعدم التحيز من حق الرد.

وجاء في مقاله: “في الذكرى العاشرة لقيامها: فك شفرة رواية مثيرة للجدل حول ثورة 30 يونيو في مصر ردا على مقال تحريضي ضد مصر بالنسخة الإلكترونية لمجلة فورين بوليسي الأمريكية في 2 يوليو”.

@ForeignPolicy refuses to publish the response, despite repeated attempts, with flimsy claims and arguments. The right of reply is guaranteed by professional and unbiased press. Unfortunately, this is far from being attainable with the editorial team and policy of the magazine !!

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 26, 2023