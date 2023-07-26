الأربعاء, يوليو 26, 2023
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مصر.. تبادل قبلات حميمية بين فتاة وشابين وسط الشارع يثير موجة غضب (شاهد)

الفيديو تمثيلي وتم تصويره لنشره على تيك توك

كتب وطن
مصر.. تبادل قبلات حميمية بين فتاة وشابين وسط الشارع يثير موجة غضب (شاهد)
تبادل قبلات حميمية بين فتاة وشابين وسط الشارع
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب عارمة بعد تداول مقطع فيديو لمراهقين على “تيك توك”، يعكس حالة من الانحلال بدأت تنتشر في صفوف الجيل الصغير.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” ووصفه الجميع بـ”غير الأخلاقي”، فقط أقبل المراهقين على تصوير الفتاة وأحدهم وهما يتبادلان القبلات الغرامية في وسط الشارع.

وبحسب الفيديو الذي كان عبارة عن مشهد تمثيلي، اقترب مراهق ثاني منهما معترضا على ما يفعلانه لتقوم الفتاة بجذبه نحوها وتقبيله قبلة غرامية هو الآخر.

ردود أفعال غاضبة

الفيديو المنشور تسبب بضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وغالبية الدول العربية، حيث تسائل المتابعون عن غياب التربية وانحلال الأخلاق التي أوصلت مثل هؤلاء المراهقين للقيام بمثل هذا العمل.

وحظي الفيديو بمئات التعليقات المستنكرة، حيث علق المتابع عباس الدلفي مستنكرا: ” حين قالت مريم العذراء..بسم الله الرحمن الرحيم “ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا” صدق الله العلي العظيم.. كانت تخبر النساء بأن الشرف والحياء اغلى من الحياة نفسها”.

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مطالب بقطع الإنترنت

وعبر المتابع العراقي أحمد العبيدي عن استنكاره لما شاهده بالقول:” نطالب قطع الإنترنت بالوطن العربي بأسرع وقت..لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم”.

أما المتابع محمود عبدالهادي فعلق غاضبا بالقول:” هو اللي بيحصل فينا دا من شويه حسبي الله ونعم الوكيل”.

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علامات آخر الزمان!

كما استنكر المتابع سيد أحمد الفديو بالقول:” والله اخر زمان ان لم تستحي اصنع ما شئت”.

وقال إسلام العمدة معبرا عن غضبه مما شاهده:” علامات السااعه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتولنا مع الابرار”.

المصدرفيسبوك ،رصد وتحرير وطن

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