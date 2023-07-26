مريم حسين عارية داخل مركز تجميل وسيارة باربي في انتظارها (فيديو)

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وطن– خضعت الفنانة المغربية مريم حسين، إلى تنظيف عميق للبشرة، داخل مركز تجميل، وشاركت متابعيها هذه اللحظات.

ونشرت مريم حسين مقاطع عبر خاصية الستوري في حسابها على انستغرام، وهي تجلس عارية في مركز التجميل، لا يغطي جسدها سوى فوطة بيضاء.

ووضعت الأخصائية مواداً على وجه مريم حسين، ثم قامت بتدليكها وسط استرخاء الأخيرة.

سيارة باربي

ولاحقاً، خاضت مريم حسين وابنتها الأميرة تجرب ركوب سيارة باربي الفارهة.

وكانت الفنانة المغربية ترتدي ملابس زهرية عبارة عن فستان قصير أوف شولدر، وابنتها كذلك، مستوحاة من ملابس باربي.

ولأول مرة، كشفت مريم حسين جزءاً من وجه والدها بفيديو وهو يحتضنها.

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وعلقت: “بابا أحبك”.