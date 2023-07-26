الأربعاء, يوليو 26, 2023
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محاولة انقلاب في النيجر.. الحرس الرئاسي يحاصر قصر محمد بازوم

الوضع المقلق أجبر الرئيس النيجيري محمد بازوم، على التفاوض مع المتمردين - الذين لا يزال عددهم غير معروف - في مقر إقامته في نيامي

كتب خالد الأحمد
محاولة انقلاب في النيجر.. الحرس الرئاسي يحاصر قصر محمد بازوم
الرئيس النيجيري محمد بازوم
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وطن- تعرض الرئيس النيجيري “محمد بازوم” لمحاولة انقلاب من قبل بعض عناصر الحرس الرئاسي، بعد محاصرتهم القصر الرئاسي وهو بداخله صباح اليوم، في أول محاولة انقلاب منذ تسلمه حكم البلاد قبل عامين.

وذكر الحساب الرسمي للرئيس النيجيري “محمد بازوم” على تويتر، أن أفرادا من الحرس الرئاسي شاركوا في “مظاهرة مناهضة للحكم الجمهوري” وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم قوات الأمن الأخرى.

كما قال إن الرئيس وعائلته بخير، وأشار إلى أن الجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.

إغلاق محيط مقر الرئاسة

وفي وقت مبكر من صباح يوم، الأربعاء 26 يوليو، تم إغلاق محيط قصر الرئاسة النيجيرية من قبل عناصر من الحرس الرئاسي.

وبينما تشير بعض المصادر إلى أن ما جرى “حركة مزاجية” ، لا يتردد البعض الآخر في الحديث عن “محاولة انقلاب” على محمد بازوم بحسب وسائل إعلام فرنسية.

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وأشار موقع “jeuneafrique” الفرنسي إلى أن هذا الوضع المقلق أجبر رئيس الدولة النيجيري على التفاوض مع المتمردين – الذين لا يزال عددهم غير معروف – في مقر إقامته في نيامي.

وبحسب أحد أقاربه ، فإن محمد بازوم ، الذي يرافقه مساعده وعدد من أفراد حراسة المشددة ، “بخير وعافية”.

ويقود الحرس الرئاسي الجنرال عمر تشياني، الموجود بالفعل في ظل نظام محمدو يوسفو ، والذي احتفظ به محمد بازوم في منصبه عندما تولى السلطة في عام 2021.

وبحسب مصادر موثوقة ، كان رئيس الدولة النيجيري يفكر في الأيام الأخيرة ، في إقالته من منصبه.

محاولة انقلاب في النيجر
محاولة انقلاب في النيجر

هدوء حذر

وقرابة الساعة 8:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي) ، بدأ الهدوء الحذر وكأنه عاد إلى المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي ، وفقًا لعدد من الشهود الحاضرين في مكان الحادث. لكن الوضع ظل “هشاً” ، بحسب مصدر عسكري إقليمي ، مفاده أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار.

وردت رئاسة النيجر على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة إن “عناصر من الحرس الرئاسي انخرطوا في حركة معادية للجمهورية وحاولوا عبثًا الحصول على دعم القوات المسلحة الوطنية والحرس الوطني”.

الرئيس وعائلته بخير والمفاوضات جارية

ومع التأكيد على أن محمد بازوم وعائلته ” بخير” ، حذرت الرئاسة المتمردين بأن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في هذا الانقلاب إذا لم يعودوا إلى رشدهم.

ولفت التقرير الذي كتبه “مانون لابلاس” و”بنيامين روجر” نقلاً عن مصدر عسكري، أن “المفاوضات الجارية تهدف إلى تجنب المواجهة بين عناصر الحرس الرئاسي المعنيين وبقية الجيش” ، الذي لا يبدو أنه يدعم المتمردين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها عسكريون النظام النيجيري. ففي 31 مارس 2021 ، حاول الضباط الإطاحة بالرئيس السابق محمدو يوسفو ، قبل يومين من تنصيب محمد بازوم.

وضع أمني متقلب في النيجر

على عكس جيرانها ، مالي وبوركينا فاسو ، التي يحكمها جنود انقلابيون ، تظل النيجر واحدة من آخر دول الساحل التي يحكمها مدني. مثل نظرائه الماليين السابقين إبراهيم بوبكر كيتا ، وبوركينابي روش مارك كريستيان كابوري ، الذين أطيح بهم على التوالي في 18 أغسطس 2020 و 24 يناير 2022 ، يواجه محمد بازوم وضعا أمنيا متقلبا للغاية.

وتعد النيجر حليفاً رئيسياً لقوى غربية تسعى لدعم القوات المحلية التي تواجه التمرد الذي بدأ في مالي عام 2012، وامتد إلى الدول المجاورة بما فيها بوركينا فاسو والدول الساحلية الجنوبية.

ونقلت فرنسا قواتها إلى البلاد من مالي العام الماضي بعد توتر علاقاتها مع المجلس العسكري هناك.

المصدرتويتر، موقع "jeuneafrique" الفرنسي، رصد وتحرير وطن

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