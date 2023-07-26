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ماذا يعني فتح شهادات دولارية بمصر دون سؤال عن المصدر؟.. معتز مطر يفجر صدمات

البنك الأهلي وبنك مصر أعلنا طرح شهادة دولارية 3سنوات بسعر عائد سنوى 7%؜ ويصرف بذات العملة

كتب خالد الأحمد
ماذا يعني فتح شهادات دولارية بمصر دون سؤال عن المصدر؟.. معتز مطر يفجر صدمات
البنك الأهلي المصري
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وطن- علق الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، على القرار المصري الأخير بطرح شهادة دولارية لمدة ثلاث سنوات بسعر عائد سنوى 7%؜ ويصرف بذات العملة.

وهذا القرار يتيح لأي مواطن فتح شهادة دولارية بقيمة مالية كبيرة دون أن يُسأل المواطن على مصدر دولارته، وهو ما فسّره الإعلامي معتز مطر.

وقال مطر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “هذا قرار كارثي .. سيؤرخ ما قبله وما بعده.. هذا القرار سيضع مصر على رأس القائمة الحمراء للدول الموصومة بغسيل الأموال”.

وأضاف معتز مطر: “هذا القرار يعني انه قد اغلقت كل الابواب بالضبة والمفتاح – خصوصاً الخليجية – في وجه السيسي وعصابته .. هذا الهراء يعني فتح الباب للأموال القذرة من تهريب الآثار والمخدرات لغسيلها.. وهؤلاء أموالهم ستصبح مباحة لأمريكا – بالقانون – أو للسيسي أيهما أقرب !!”.

وتابع: “هذا هو المنحنى الاخير قبل سقوط البلاد المدوِّي .. نحن في سباق مع عقارب الزمن .. أما السيسي هيخلص ع البلد أو يأخذه المصريون بغتة .. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد”.

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طرح شهادات دولارية

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد أعلنا إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وقالا إن الخطوة تأتي تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال إدخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز.

وأشار البنكان إلى أن هذه الخطوة تحافظ على المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من اليوم الأربعاء.

المودع لا يُسأل عن مصدر الأموال

وفي أعقاب ذلك، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك لن يسأل المودعين الراغبين في شراء الشهادة الدولارية عن مصدر الأموال.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية: “لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين”.

وأشار إلى طرح شهادة ادخارية بالدولار بعائد 7.5%، وتسمى “الأهلي بلس”، وشهادة ثانية اسمها “الأهلي فورًا” وهي شهادة دولارية، بعائد 9% شهريًّا.

ولفت إلى أن العائد من شهادتي الأهلي “بلس” و”فورًا” يكون بالجنيه المصري حال الحصول عليه مرة واحدة بعائد 27%، وعقب انتهاء مدة الشهادات يحصل عليه بالدولار.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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