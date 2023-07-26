الخميس, يوليو 27, 2023
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كيليان مبابي يصدم الهلال السعودي بهذا التصرف رغم مئات الملايين التي عرضها عليه

كيليان مبابي رفض جتى مناقشة الشروط الشخصية مع نادي الهلال السعودي بعد أن اتفقوا على مبلغ قياسي مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم هذا الصيف.

كتب سالم حنفي
كيليان مبابي يصدم الهلال السعودي بهذا التصرف رغم مئات الملايين التي عرضها عليه
كيليان مبابي
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وطن- أكدت أنباء بأن لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رفض عرض نادي الهلال السعودي للانتقال إليه مقال مبلغ قياسي.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فقط رفض المهاجم حتى الدخول في مناقشات مع الجانب السعودي، أو استقبال وفد من النادي الذي هز عالم كرة القدم من خلال إطلاق عرض مذهل بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني لشراء مبابي هذا الأسبوع.

وكان باريس سان جيرمان قد قبل العرض يوم الاثنين بسبب رفضه السماح للاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالمغادرة في صفقة انتقال مجانية بمجرد انتهاء صفقته الحالية في الصيف المقبل.

الهلال يضم اللاعب البرازيلي مالكوم

وعلى الرغم من ذلك، أكدت الصحيفة على أن كيليان مبابي الذي فاز بجائزة أفضل هداف بكأس العالم في قطر، رفض عرض الهلال بإجراء محادثات في باريس ، حيث كان الفريق قد انتهى من توقيع النجم البرازيلي مالكوم.

ووفقا للصحيفة، فإنه من المفهوم أن مبابي لم يكن لديه نية للانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف ، على الرغم من عرضه على صفقة مذهلة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 345 مليون جنيه إسترليني سنويًا في حزمة مماثلة لتلك التي عُرضت على ليونيل ميسي.

ولفتت الصحيفة إلى انه من غير المرجح أن يتماشى قراره بشكل جيد مع التسلسل الهرمي لباريس سان جيرمان ، حيث يريد رئيس النادي ناصر الخليفي الاستفادة من أحد أكثر اللاعبين شهرة على هذا الكوكب.

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كيليان مبابي
كيليان مبابي

استبعا مبابي من تشكيلة سان جيرمان

وأوضح النادي أن مبابي لن يشارك هذا الموسم إذا فشل في التوقيع على صفقة جديدة ، وهو ما لا ينوي القيام به. وقد تم بالفعل استبعاد المهاجم من تشكيلة باريس سان جيرمان في جولة اليابان التحضيرية للموسم الجديد.

طموح مبابي في اللعب بالدوري الإسباني

ويرجع ذلك إلى اتفاق كابتن منتخب فرنسا من حيث المبدأ على الانضمام إلى فريق ريال مدريد لفترة طويلة في الصيف المقبل، حيث لا يملك عمالقة الدوري الأسباني الأموال اللازمة لشراء مبابي بالكامل ولذا فهم على استعداد للانتظار لعام آخر للحصول على هدفهم ذي الأولوية مجانًا.

وتم ربط لاعب موناكو السابق مرارًا وتكرارًا بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو في السنوات الأخيرة ، حيث اقترب من الانضمام إلى فريق ريال مدريد في عام 2022 قبل أداء منعطف مذهل لتمديد إقامته في باريس سان جيرمان.

المصدرصحيفة "ليكيب" الفرنسية، رصد وتحرير وطن

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