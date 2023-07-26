الأربعاء, يوليو 26, 2023
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كم تبلغ سرعة الطائرة في الجو؟

"تؤثر عوامل مثل وزن الطائرة أو طول المدرج على متوسط ​​السرعة عند الهبوط.".

كتب معالي بن عمر
سرعة الطائرة الحقيقية
سرعة الطائرة الحقيقية
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وطن-تعتبر الطائرة من أشهر وسائل النقل في العالم، وعلى الرغم من ذلك، فإن السرعة التي تطير بها الطائرات التجارية هي واحدة من أكثر الأشياء المجهولة والمثيرة للاهتمام اليوم.

ولطالما راود حلم الطيران جميع البشر منذ قدم التاريخ ولم يكن أحد يتوقع أن يأتي اليوم الذي يصبح فية الطيران حقيقة وواقع طبيعي وأن يصبح بإمكان الجميع الطيران وركوب السحاب بالقليل من المال.

لا يهم إذا لم تسافر مطلقًا أو فعلت ذلك عدة مرات، ففي مرحلة ما سوف تتساءل عن مدى سرعة تحرك الطائرات. هذا سؤال شائع لأولئك الذين يريدون معرفة مدى سرعة رحلات الطائرات التجارية. وبالطبع، حركتها ليست ثابتة ولكنها تتغير على طول المسار الجوي، بحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

في الحقيقة، تتطورت تكنولوجيا الطيران بشكل رهيب، وأيضاً زادت سرعة الطيارات بشكل مستمر، وكل يوم يتم إنتاج طائرة أسرع من التي قبلها، وأصبحت الطائرات تنافس سرعة الصوت، وهناك طائرات تتعدي سرعتها أضعاف سرعة الصوت ، أي أن الطائرة تستطيع أن تصل إليك قبل أن يصل إليك الصوت وسرعة الطائرات المدنية تتراوح بين 800 إلي 900 كم/ساعة .

تعتبر الطائرة من أشهر وسائل النقل في العالم.
السرعة الجوية يُشار إليها بعبارة (IAS)

السرعة الحقيقية للطائرة

سرعة الطائرة عند الإقلاع تختلف بين الطائرات المختلفة وتعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك حجم ووزن الطائرة ونوع المحرك وظروف الطقس والأجواء المحيطة. عادةً ما تكون سرعة الإقلاع للطائرات التجارية تتراوح بين 130 و 180 عقدة (نحو 150 إلى 210 ميل في الساعة).

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه السرعات هي قيم تقريبية وتختلف بين الطائرات والشركات وحسب الظروف الفعلية. قد يكون هناك تحديد خاص بسرعة الإقلاع يعتمد على متطلبات الطيران وتوصيات الشركة المصنعة للطائرة.

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لكل نوع من طائرة سرعة خاصة
سرعة الطائرة عند الإقلاع تختلف بين الطائرات المختلفة وتعتمد على عدة عوامل

إضافةً إلى ذلك، يجب أن يكون لدى الطيارين احتياطات كافية للسرعة ومساحة كافية للتسارع والاستجابة في حالة الطوارئ أو الاضطرابات. وعند الاقلاع، يتم زيادة السرعة تدريجيًا حتى تصل الطائرة إلى سرعة آمنة للصعود في الهواء والمضي في الرحلة المقررة.

إن ارتفاع الطائرة والمناخ يلعب دور هام في السرعة التي تستطيع الطائرة الطيران بها في الجو، فلو افترضنا ان طائرة تطير في الجو بسرعة 800 كم في الساعة في اتجاه معاكس لرياح سرعتها 80 كم في الساعة، قد تساهم في تبطيء سرعة الطائرة من 800 كم في الساعة الى 720 كم في الساعة. ولكن ان كانت تحلق في اتجاه الرياح قد تبلغ سرعة الطائرة الى 880 كم في الساعة.

وهذه الأرقام لا يستهان بها، حيث في بعض الأحيان قد تصل سرعة الرياح الى 200 كم في الساعة. وهذا الرقم سوف يلعب دور كبير في سرعة الطائرة، وكمية الوقود التي ستستهلكها الطائرة اثناء الطيران مع هذه الرياح، خاصة وان كانت الرياح بالاتجاه المعاكس للمسار.

السرعة عادة ما تكون بين 885 و 935 كم / ساعة
ستؤثر عوامل مثل وزن الطائرة أو طول المدرج على متوسط ​​السرعة عند الهبوط
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن

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