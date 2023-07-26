الأربعاء, يوليو 26, 2023
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كانت متجهة للمغرب.. هبوط اضطراري لطائرة تركية في الجزائر بعد انتحار راكب على متنها

المنتحر هو راكب أجنبي لم يتم الكشف عن هويته

كتب فهمي الورغمي
حادثة انتحار
هبوط اضطراري لطائرة تركية في الجزائر
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وطن- كشفت وكالة “الأناضول” التركية، عن وقوع حادثة انتحار على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، دفعتها للهبوط اضطراريا في الجزائر.

وقال الوكالة إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية والتي كانت متجهة إلى مراكش، اضطرت للهبوط في الجزائر يوم الثلاثاء بعد وقوع حادث انتحار على متنها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة أنباء الأناضول ، أقلعت رحلة الخطوط الجوية التركية TK619 ظهر اليوم من مطار إسطنبول متوجهة إلى مدينة مراكش المغربية.

راكب أثار شكوك طاقم الطائرة

وأوضحت أنه أثناء الرحلة ، دخل راكب أجنبي لم يكشف عن جنسيته إلى المرحاض ومكث هناك لفترة طويلة ، مما أثار شكوك الطاقم.

ونوهت إلى أنه بعد إخراج الراكب الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.

تدهور حالة الراكب

وأكدت الوكالة على ان قائد الطائرة اضطر للهبوط اضطراريا في الجزائر مع تدهور حالة الراكب الصحية.

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عقب الهبوط أعلنت الطواقم الطبية التي جاءت إلى الطائرة وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر.

وأفادت المعلومات أن الطائرة أقلعت مجددا لتكمل رحلتها بعد استلام جثمان الراكب المنتحر.

المصدرالأناضول ،رصد وتحرير وطن

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