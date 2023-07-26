فيديو اغتصاب مغربي في سجن رأس الماء بفاس يفجر الغضب.. والسلطات تشكك

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وطن- ضجت وسائل الإعلام في المغرب بمقطع فيديو متداول تضمّن شهادات صادمة لسجين سابق، وثّقت عملية الاغتصاب التي تعرّض لها قبل فترة من قبل أعوان السجن المحلي “رأس الماء” بمدينة فاس في أقصى شمال شرق المغرب.

وروى السجين السابق الذي أكدت إدارة السجن لاحقاً أنه اسمه (ك.ح)، معاناته لحظة اغتصابه من قبل بعض السجّانين بمساعدة تالية من مُمرض بنفس السجن.

40 دقيقة من الاغتصاب

وقال السجين السابق في شهادات صادمة: “تبادلو على جسدي قرابة 40 دقيقة، فتحوا ساقيّ، كنت أقاوم دون تدخّل أي أحد”.

وأضاف: “تعرّضت للاغتصاب في تلك اللحظة ولاحظوا (أي أعوان السجن المتهمين من قبله) أني بدأت أنزف الدم”.

واتهم السجين السابق في شهادته، أحد المساعدين الطبيين (ممرّض) بالضلوع فيما تعرّض له حيث “جلب لهم بعض الأدوية لمحاولة كفّ الدماء الناتجة عن النزيف”، على حدّ قوله.

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زنزانة انفرادية

ولفت إلى أنه بعد الإسعافات التي تلقاها على يد المُمرّض بإشراف من أعوان السجن الذين اغتصبوه، “بقي حتى الصباح فاتحاً ساقيه اليمنى واليسرى كلّ في اتجاه”.

تحدث السجين كذلك عن ”وضعه بالزنزانة الانفرادية دون احترام للمقتضيات القانونية” وأشار لـ ”توزيع مؤن العيد على السجناء بعد التوصل بها من عائلاتهم بيوم كامل”، في ممارسات اعتبرها كثيرون -إن ثبتت- لا إنسانية وتتطلب تدخلاً قضائيا عاجلاً.

من نشر مقطع الفيديو؟

يُشار أن مقطع الفيديو والتسجيل الصوتي أعلاه، منشور على قناة في يوتيوب باسم “محمد الدغاي” منذ يومين تحت عنوان “قصة السجين لي تكرفسو عليه موظفي السجن المحلي راس الماء بفاس | اش واقع في المغرب؟”.

اللافت أن محمد الدغاي نفسه، سجين سابق في نفس السجن حيث وقعت عملية الاغتصاب، وقد أشار لذلك بيان شديد اللهجة أصدرته إدارة السجن المحلي رأس الماء-فاس.

إدارة السجن تنفي

تفاعلا مع التسريبات الخطيرة والتهم الموجهة لعدد من أعوانها، نفت إدارة السجن المحلي رأس الماء-فاس ما تم تداوله من تهم موجهة لها.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية أن “صاحب القناة المذكورة (م.د) قد قام بعرض تسجيل صوتي لأحد السجناء السابقين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، يدعي من خلاله التعرض للاغتصاب على يد موظفين بنفس المؤسسة. وقد تم إنجاز بحث إداري وقضائي سنة 2019، انتهى بحفظ المسطرة القضائية لانعدام الإثبات”.

وأفاد البيان أنه “قد تبين زيف كل هذه الادعاءات وكون الغرض من نشرها هو محاولة التشهير بموظفي المؤسسة أمام الرأي العام. وفي محاولة لإضفاء الإثارة على ادعاءاته تلك، صرح صاحب القناة بأن صاحب التسجيل الصوتي هو من معتقلي قضايا التطرف والإرهاب، علما أن صاحب التسجيل الأصلي هو معتقل حق عام ولا علاقة له بالفئة المذكورة من السجناء”.

وفيما يتعلق بادعاء صاحب القناة أن إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس، قامت بوضع السجين (ك.ح) بزنزانة التأديب دون مراعاة الإجراءات القانونية، أكدت الإدارة أنه “تم وضع المعني بالأمر بزنزانة جماعية بعد تعهده باحترام الضوابط المعمول بها داخل المؤسسة، قبل أن يبدأ في إحداث الفوضى وتحريض السجناء، ليتقرر إيداعه بزنزانة التأديب”.

“تشويه السجون المغربية”

واعتبر بيان المؤسسة السجنية أنه قد “يتبين من كل ما سبق أن الهدف الرئيسي لصاحب القناة هو تشويه صورة قطاع إدارة السجون، والإساءة لسمعة العاملين به عبر ترويج مجموعة من الأكاذيب والمغالطات”.

وأكد في السياق، أن المندوبية العامة قررت “توجيه شكاية إلى السلطات القضائية المختصة، وذلك حرصا منها على سمعة القطاع ودرءا لكل ما من شأنه أن يمس بشرف العاملين به”.