عليك بهذا الزيت إذا كنت تعاني من حب الشباب في الظهر

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وطن- يمكن أن يتطور حب الشباب في أي مكان بالجسم وتعد منطقة الظهر من أكثر الأماكن المعرضة لحب الشباب.



هذه المشكلة يمكن أن تعاني منها النساء من مختلف الفئات العمرية. إذا كان لديك بالفعل حب الشباب، يمكنك تجربة زيت شجرة الشاي وهو موجود في العديد من منتجات العناية بالبشرة لمكافحة حب الشباب.

وفقا لموقع “healthshots“، يعد زيت شجرة الشاي فعال في التخلص من حب الشباب في الظهر.

أسباب ظهور حب الشباب في الظهر



انسداد الوحدة الشعرية الدهنية بسبب التراكم غير الطبيعي للخلايا الميتة مما يؤدي إلى حدوث التهاب وتكوين حب الشباب.

زيادة انتشار أنواع معينة من البكتريا الجلدية مما يؤدي إلى التهاب واختلال التوازن بين البكتيريا المسببة للأمراض وميكروبات الجلد الطبيعية.

تقلبات هرمونية في الجسم تؤدي إلى تغيرات في إنتاج الزهم الجلدي.

يمكن أن تكون قشرة الرأس أو التهاب الجلد الدهني من الأسباب المحتملة لحب الشباب في الظهر.

نمط الحياة وعادات النظافة السيئة.

ما الذي يجعله علاجًا طبيعيًا جيدًا لمحاربة حب الشباب؟

زيت شجرة الشاي مفيد للشعر، كما أنه يساعد في تقليل حب الشباب الخفيف الموجود على الظهر.



تشمل فوائد زيت شجرة الشاي حقيقة أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للالتهابات. يمكن للتطبيق مرتين يوميًا لزيت شجرة الشاي على البشرة المعتدلة وحب الشباب أن يقلل بشكل كبير من البكتيريا الموجودة على الجلد مع تقليل حجم المسام في نهاية 12 أسبوعًا.

كيف تستخدمه؟



قم باستخدام زيت شجرة الشاي جنبًا إلى جنب مع حمض الجليكوليك وحمض اللاكتيك، والذي يمكن أن يساعد في تقشير الجلد دون الحاجة إلى استخدام مقشرات قاسية. يمكن أن يساعد هذا في تقليل البثور وحب الشباب الخفيف عن طريق تقليل تراكم خلايا الجلد الميتة وانسداد المسام.