الأربعاء, يوليو 26, 2023
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عضات قاتلة.. كلب بايدن خرج عن السيطرة وينشر الذعر في البيت الأبيض

عجزت السيدة الأولى جيل بايدن عن "استعادة السيطرة" على الكلب لدى مهاجمته أحد عناصر الخدمة السرية

كتب خالد الأحمد
عضات قاتلة.. كلب بايدن خرج عن السيطرة وينشر الذعر في البيت الأبيض
كلب بايدن
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وطن- خرج كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص، عن السيطرة وهاجم موظفين في البيت الأبيض، بما فيهم عميل الخدمة السرية الذي احتاج إلى علاج في المستشفى لجروح بليغة طالته.

وكان الكلب ذو الأصول الألمانية تم تقديمه كنسخة جديدة أكثر ودية، من كلب جو بايدن السابق “ميجور”، الذي تم نفيه من البيت الأبيض قبل عامين بعد العديد من حالات العض.

ووفق صحيفة “الغارديان” البريطانية سيتعيّن على كوماندر -وهو من فصيلة “الراعي الألماني” (German Shepherd) أُحضر للمرة الأولى إلى البيت الأبيض عام 2021- أن يخضع مجددا للتدريب بعد 10 حوادث على الأقل هاجم فيها أشخاصا نقل أحدهم إلى المستشفى، وفق وسائل إعلام أميركية.

كلب بايدن الشرس يثير الرعب

وفي أحد الحوادث عجزت السيدة الأولى جيل بايدن عن “استعادة السيطرة” على الكلب لدى مهاجمته أحد عناصر الخدمة السرية.

الكلب البالغ من العمر عامين تقريبًا ، خرق البروتوكول 10 مرات على الأقل في فترة خمسة أشهر ، بما في ذلك ثلاث حوادث خطيرة وقعت في غضون أسابيع قليلة فقط.

ومنها الحادث الذي وقع في 3 نوفمبر من العام الماضي ، بعد أن عض عميلاً في الخدمة السرية يرتدي زيًا رسميًا في ذراعه وفخذه ، مما استدعى مكتب طبيب البيت الأبيض إرسال الضحية إلى المستشفى.

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وذكر التقرير أن الضابط قال لرؤسائه إنه اضطر إلى استخدام درع فولاذي لحماية نفسه من الحيوان ، وكان “يعاني قدراً كبيراً من الألم”.

وحصلت حادثة عض أخرى بعد أسابيع عندما أطلق بايدن سراح الكلب من مقوده في حديقة كينيدي بالبيت الأبيض بعد حضور فيلم عائلي، وعندها قام الكلب بقضم يد ضابط الخدمة السرية وذراعه.

وبعد شهر عض الكلب فني أمن من ظهره في منزل بايدن في “ويلمنجتون” بولاية ديلاوير.

وتم الإبلاغ عن سلسلة من حوادث العض الأخرى من قبل الكلب، بعضها يحتاج إلى علاج طبي ، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

كلب بايدن الشرس
كلب بايدن الشرس

وفقًا لـ “Judicial Watch” أظهر الكلب نمطًا من العدوان حيث كان يطارد الناس أثناء سيرهم ثم يقفز لعضهم.

وجاء في رسالة إلكترونية كتبها أحد عناصر الخدمة السرية “أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يتعرّض أحد العناصر لهجوم أو للعض”.

ووصفت مديرة اتصالات السيّدة الأولى جيل بايدن لـ”سي إن إن” الأجواء المحمومة في البيت الأبيض بأنها “بيئة فريدة وغالبا ما تثير توتر الحيوانات الأليفة التي تقتنيها العائلة”.

وقالت إن عائلة بايدن تعمل مع جهاز الخدمة السرية وموظفي البيت الأبيض، على إعداد بروتوكولات جديدة وإخضاع الحيوانات للتدريب.

وقال “أنتوني غوليلمي” من الخدمة السرية الأمريكية: “إننا نأخذ سلامة ورفاهية موظفينا على محمل الجد” ، مضيفًا أنه يتم تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن أي إصابات متعلقة بالعمل.

وتابع: “على هذا النحو، نحن على دراية بالحوادث السابقة التي شملت حيوانات أليفة من العائلة الأولى وقد تم التعامل مع هذه الحالات بشكل مشابه لإصابات مكان العمل المماثلة، لتضمينها مع الإخطارات ذات الصلة وإجراءات الإبلاغ المتبعة”.

المصدرتويتر، صحيفة "الغارديان" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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