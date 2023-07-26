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عالم الموضة: أكثر 20 علامة تجارية مشهورة في الوقت الحالي

"منصة التجارة الإلكترونية Lyst تصدركلّ ثلاثة أشهر أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم"

كتب معالي بن عمر
عالم الموضة
عالم الموضة
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وطن-كشفت منصة التجارة الإلكترونية Lyst عن تصنيفها لأكثر العلامات التجارية شهرة في الوقت الحالي. وفازت العلامة التجارية لوي-Loewe، بتأييد العديد من المشاهير حول العالم، وتمكّنت من احتلال عرش قلوب عشاق الموضة والارتقاء إلى القمة.

في الحقيقة، لا شكّ في أن عالم الموضة يتغيّر باستمرار، إذ تتطور الاتجاهات مع اختلاف المواسم والأذواق. لذلك، للبقاء على الاطّلاع بما هو جديد على الساحة، من الأفضل مراقبة العلامات التجارية الأكثر شهرة في الوقت الحالي، بحسب ما أفادت به مجلّة “فيمينا” الفرنسيّة.

عالم الموضة يتغير باستمرار،
العلامة التجارية لوي

لهذا، تعمل منصة التجارة الإلكترونية Lyst، على إصدار أهم العلامات التجارية، والأكثر شهرة وطلبًا على الساحة كلّ ثلاثة أشهر. وهكذا، شهدت العلامة التجارية الإسبانية، لوي-تحت التوجيه الفني لجوناثان ويليام أندرسون-نهضة حقيقية، حيث قفزت 13 مكانًا مقارنة بالعام السابق.

ويرجع نجاحها إلى حد كبير إلى الإطلاق الناجح لمجموعة “Paula’s Ibiza“، والتي أحدثت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل أراء المشاهير مثل Kylie Jenner، حيث أصبحت حقائب السلة المميزة للعلامة التجارية أيضًا من الإكسسوارات الأساسية التي يفضلها عشاق الموضة في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، ارتدت ريهانا في Super Bowl، ملابس من محلات لوي-Loewe، و Beyoncé أيضًا خلال جولتها “Renaissance“. ثم احتلت Prada، التي كانت تتصدر الترتيب سابقًا، المركز الثاني. أما فيرساتشي فاحتلّت المرتبة الثالثة. ولطالما جذبت هذه العلامة التجارية الإيطالية الجمهور بفضل مجموعاتها التي تتميّز بنقشات من رموز البوب ​​مثل Dua Lipa و Anne Hathaway، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

وفيما يلي أكثر 20 علامة تجارية شعبية في الوقت الحالي وفقًا لتصنيف Lyst:

  • لوي-Loewe
  • برادا-Prada
  • فيرساتشي-Versace
  • ميو ميو-Miu Miu
  • بوتيغا فينيتا-Bottega Veneta
  • فالنتينو-Valentino
  • سانت لوران-Saint Laurent
  • مونكلار-Moncler
  • غوتشي-Gucci
  • ديور-Dior
  • لويس فويتون-Louis Vuitton
  • دولتشي غابانا-Dolce & Gabbana
  • ديزل-Diesel
  • بربري-Burberry
  • جاكيموس-Jacquemus
  • بالنسياغا-Balenciaga
  • سكيمز-Skims
  • نايك-Nike
  • فندي-Fendi
  • جي دبليو أندرسون-JW Anderson
-كشفت منصة التجارة الإلكترونية Lyst عن تصنيفها لأكثر العلامات التجارية شهرة في الوقت الحالي
لوي العلامة التجارية الإسبانية الاكثر شهرة
المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن

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