عالم الموضة: أكثر 20 علامة تجارية مشهورة في الوقت الحالي

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وطن-كشفت منصة التجارة الإلكترونية Lyst عن تصنيفها لأكثر العلامات التجارية شهرة في الوقت الحالي. وفازت العلامة التجارية لوي-Loewe، بتأييد العديد من المشاهير حول العالم، وتمكّنت من احتلال عرش قلوب عشاق الموضة والارتقاء إلى القمة.

في الحقيقة، لا شكّ في أن عالم الموضة يتغيّر باستمرار، إذ تتطور الاتجاهات مع اختلاف المواسم والأذواق. لذلك، للبقاء على الاطّلاع بما هو جديد على الساحة، من الأفضل مراقبة العلامات التجارية الأكثر شهرة في الوقت الحالي، بحسب ما أفادت به مجلّة “فيمينا” الفرنسيّة.

لهذا، تعمل منصة التجارة الإلكترونية Lyst، على إصدار أهم العلامات التجارية، والأكثر شهرة وطلبًا على الساحة كلّ ثلاثة أشهر. وهكذا، شهدت العلامة التجارية الإسبانية، لوي-تحت التوجيه الفني لجوناثان ويليام أندرسون-نهضة حقيقية، حيث قفزت 13 مكانًا مقارنة بالعام السابق.

ويرجع نجاحها إلى حد كبير إلى الإطلاق الناجح لمجموعة “Paula’s Ibiza“، والتي أحدثت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل أراء المشاهير مثل Kylie Jenner، حيث أصبحت حقائب السلة المميزة للعلامة التجارية أيضًا من الإكسسوارات الأساسية التي يفضلها عشاق الموضة في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، ارتدت ريهانا في Super Bowl، ملابس من محلات لوي-Loewe، و Beyoncé أيضًا خلال جولتها “Renaissance“. ثم احتلت Prada، التي كانت تتصدر الترتيب سابقًا، المركز الثاني. أما فيرساتشي فاحتلّت المرتبة الثالثة. ولطالما جذبت هذه العلامة التجارية الإيطالية الجمهور بفضل مجموعاتها التي تتميّز بنقشات من رموز البوب ​​مثل Dua Lipa و Anne Hathaway، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

وفيما يلي أكثر 20 علامة تجارية شعبية في الوقت الحالي وفقًا لتصنيف Lyst: