طلبات مطاعم وحجز شقق وسيارات.. تطبيق ركوة يوسع خدماته العربية في تركيا

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وطن- هل أنت جديد في تركيا وتبحث عن خدمات مميزة بما يشمل التوصيل من المطاعم وإيجاد عناوين عربية مهمة؟ إذا كنت قد حمّلت تطبيق “ركوة rakwa” فقد وصلت إلى الوجهة الأمثل لتلبية احتياجاتك من حجز شقق وسيارات، وتأمين كافة المستلزمات من وجهات وعناوين عربية شهيرة في تركيا.

(تطبيق ركوة) خير صديق لك في أي ولاية كنت، خاصة في إسطنبول، من حيث بدأت الفكرة ضمن أكبر تجمع للعرب والسوريين شمال غربي تركيا، ومن هناك إلى كافة الولايات التركية يعمل التطبيق على توسيع خدماته وتنويعها.

ركوة.. دليلك الشامل في تركيا

وإن كنت من أصحاب الأعمال في أي مكان داخل تركيا، بادر الآن للتسجيل في (تطبيق ركوة) ونشر إعلانك بشكل مجاني مع عنوانك، والأصناف أو المنتجات والأعمال التي تقدمها.

وفي حال كنت تبحث عن عمل فقد وصلت إلى وجهتك الأمثل للعثور على ما تريد وترغب في العمل بها، حيث العديد من الشواغر والإعلانات عن فرص عمل متنوعة أو نشر إعلان عما تحتاجه من عمل واستعراض خبراتك ومهاراتك المختلفة.

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خدمات مميزة في rakwa

وبدأ (تطبيق ركوة rakwa) في الآونة الأخيرة بتوسيع خدماته لتشمل توصيل الطلبات من المطاعم، بما يشمل كافة أنحاء إسطنبول وقريباً مختلف الولايات التركية التي يتواجد بها العرب والسوريون.

كل ما عليك فعله استعراض المطاعم القريبة من منطقتك في تطبيق ركوة، حيث العديد من العناوين العربية الشهيرة التي تقدم وجبات لذيذة ومتنوعة.

وستجد بجانب كل مطعم تقييمات تعكس مدى جودة الوجبات المقدمة منه، بالإضافة إلى المأكولات التي يتم تقديمها مع سعرها.

كل ما عليك فعله اختيار الوجبات التي تريدها مع إمكانية التحكم بالكمية، الانتقال إلى السلة وبعدها الاستمرار وإنشاء طلب والمتابعة، وفق التعليمات الواردة على شاشة تطبيق ركوة.

تطبيق ركوة في تركيا

ويحظى تطبيق ركوة بإقبال كبير من داخل وخارج تركيا إذ يتواجد فيه أكثر من 400 ألف مستخدم، وبسبب خدماته المتنوعة يقبل الكثيرون على تسجيل أعمالهم والخدمات التي يقدمونها أو يبحثون عنها.

وإذا كنت تبحث عن أي معلومة تخص تركيا وخدمات العرب فيها، خصصت (ركوة) وسائل للتواصل والتعريف بكل ما يخص الشؤون القانونية والخدمية، وآخر الأخبار وكل ما عليك فعله متابعتنا عبر منصاتنا الاجتماعية.

بإمكانك تصفح (ركوة) عبر الويب وليكون التحكم أسهل لا تتردد في تحميل التطبيق من سوق غوغل بلاي وأبل ستور.