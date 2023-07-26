الأربعاء, يوليو 26, 2023
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حياتنا

شمس الكويتية بفيديو فاضح على متن قارب في الساحل الشمالي (شاهد)

حاولت شمس الكويتية مداراة صدرها بالفيديو عبر وضع إيموجي قلب زهري لكنه لم ينجح في سترها

كتب رفيف عبدالله
فيديو فاضح لـ شمس الكويتية على متن قارب في الساحل الشمالي (شاهد)
شمس الكويتية
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وطن- فاجأت الفنانة شمس الكويتية متابعيها، بفيديو جديد وجريء لها من مصر، حيث تقضي إجازتها هناك.

ونشرت شمس الكويتية عبر خاصية الستوري على انستجرام، فيديو لها وهي على قارب صغير مع صديقتها في الساحل الشمالي.

حمالة صدر

وكانت الفنانة الكويتية ترتدي كاش مايوه فاضح، عبارة عن حمالة صدر و”أندر وير” بنقشة التايجر، فوقهما قطعة قماش شفافة باللون البرتقالي.

وحاولت شمس الكويتية مداراة صدرها بالفيديو، عبر وضع إيموجي قلب زهري، لكنه لم ينجح في سترها.

وسبق أن ظهرت شمس الكويتية ببكيني بنقشة الورود.

وغطت الفنانة الكويتية القليل من جسدها العاري بفوطة، بينما كشفت حمالة الصدر فقط.

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التغريدة الأخيرة

وقبل أيام ودعت شمس علامة العصفور التي رافقت تطبيق تويتر منذ انطلاقته، بعدما قام إيلون ماسك بتغييره إلى علامة إكس.

وكتبت شمس عبر حسابها الخاص على تويتر: “هذي التغريدة الاخيرة للذكرى قبل يشيلون العصفور الي عشنا معاه سنين طويلة مليئة بالاحداث”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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