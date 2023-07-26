“سلموا على أمهاتكم”.. الملكة رانيا تشعل مواقع التواصل بلقاء عفوي مع شبان في الشارع (شاهد)

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وطن- في واقعة تعكس تواضعها، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب مجهول على “انستغرام” يحمل اسمها، الملكة رانيا وهي تقود سيارتها بنفسها في الشارع.

وبحسب الفيديو الذي تجهل “وطن” تاريخ التقاطه، فقد توقفت الملكة رانيا للحديث مع بعض الشبان الذين صادفتهم في الشارع.

وبحسب الفيديو، فقد توجه أحد الشبان للملكة قائلا “كل عام وانتي بخير ستنا”، لترد عليه بعفوية: “وانت بخر الله يخليكي.. سلموا على أمهاتكم”.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا من قبل المتابعين الذين أشادوا بتواضع وعفوية الملكة رانيا، حيث علقت إحداهن قائلة:” ارق ملكه جمال وانيقه وشيكه وحنونه وعفويه في الكلام”.

وقالت أخرى مشيدة بتواضع الملكة رانيا واحترامها:” ماشاء الله تبارك الله الله على التواضع والإحترام ربنا يبارك فيكي ويعطيكي الصحه والعافيه ويحفظك من كل شر ومكروه يارب العالمين”.

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وأشادت متابعة أخرى بالملكة قائلة:” الله على تواضعك ما أحلاكي”.

يشار إلى أن الملكة رانيا العبدالله تتمتع بشعبية كبيرة في الأردن والعالم العربي والعالم ليس فقط بسبب أناقتها التي توجتها ملكة على عرش الموضة، وإنما بسبب عفويتها التي تخطف بها القلوب في عدد من المناسبات والفعاليات المختلفة.

وخطفت الملكة رانيا القلوب بعدد من اللقطات الدافئة التي تفاعلت فيها ليس فقط مع الفئات الأردنية كافة وإنما أيضاً مع عائلتها.

وبجولة عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” ستجد أن حساب الملكة رانيا مليء باللحظات العفوية التي تفاعل معها الجمهور، بينها لحظات جمعتها مع أولادها في المنزل، ولحظات أخرى التُقطت لها وهي تلتقط صوراً أخرى عفوية لطعامها المفضل.