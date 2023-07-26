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سبب وفاة سعيد بن زايد آل نهيان.. هل هي وفاة طبيعية أم على خطى إخوته ناصر وأحمد؟!

ديوان الرئاسة الإماراتي كان قد زعم قبل أيام بان الشيخ سعيد بن زايد تعرض لوعكة صحية

كتب سالم حنفي
سبب وفاة سعيد بن زايد آل نهيان.. هل هي وفاة طبيعية أم على خطى إخوته ناصر وأحمد؟!
سعيد بن زايد آل نهيان
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وطن- أُعلن فجر اليوم، الخميس، عن وفاة سعيد بن زايد آل نهيان، شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ووممثله الشخصي كحاكم لأبو ظبي.

وأصدر محمد بن زايد بيانا فجر، الخميس، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام“، نعى فيه شقيقه مع إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو/تموز حتى نهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو/تموز.

وكان ديوان الرئاسة الإماراتي قد اعلن يوم 22 يوليو/تموز بأن سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية.

وقال الديوان في بيان له“ إن سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يمر بوعكة صحية، نسأل المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ”.

أنباء عن تعرضه لجلطة دماغية

ووفقا لما هو مثار على مواقع التواصل الاجتماعي فإن سعيد بن زايد آل نهيان ، تعرض قبل أيام قليلة لجلطة دماغية أصيب أدخل على إثرها للعناة المركزة في أحد مستشفيات الدولة، إلا ان حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية ليعلن الأطباء رسميا عن وفاته.

وفاة سعيد بن زايد آل نهيان
وفاة سعيد بن زايد آل نهيان

تشكيك في الرواية الرسمية

وبناء على التاريخ الأسود للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، شكك بعض المغردين في الوراية الرسمية لوفاة سعيد بن زايد، مستذكرين ما جرى مع وفاة اثنين من أشقائه سابقا في ظروف غامضة.

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وتساءل البعض عن سبب وفاة سعيد بن زايد الحقيقية، خاصة وهو بعمر صغير لم يتجاوز الـ 58 عاما.

شبهات حول وفاة ناصر وأحمد بن زايد آل نهيان

وتعيد وفاة الشيخ سعيد بن زايد قضية وفاة الشيخ ناصر بن زايد في حادث تحطم طائرة في الخليج عام 2008، وكذلك وفاة أحمد بن زايد للأذهان بعد تعرضه لحادث غامض عبر اسقاط طائرته في المغرب عام 2010.، وسط ما أثير عن علاقة محمد بن زايد بوفاتهما

ناصر بن زايد آل نهيان
ناصر بن زايد آل نهيان

وفي هذا السياق، سبق وأن كشف المعارض السعودي السابق والبروفسور في العلوم السياسية والمقرب حاليا من “ابن سلمان” الدكتور كساب العتيبي بعض التفاصيل المخفية والتي تتعلق بحادث مقتل أحمد بن زايد رئيس (أبو ظبي للإستثمار) قبل عدة سنوات في المغرب مؤكدا أن الحادث هو عبارة عن عملية اغتيال.

وألمح ” العتيبي” في يونيو/حزيران 2017 إلى تورط ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد بسبب صفقة أراد الاستحواذ عليها تقدر بالمليارات. وتحدى العتيبي السلطات الإماراتية بفتح تحقيق حول الحادث واستجواب مدرب الطيران الذي كان برفقة أحمد بن زايد وقد نجا من حادث سقوط الطائرة فيما لقي أحمد بن زايد حتفه.

أحمد بن زايد آل نهيان
أحمد بن زايد آل نهيان

وسبق وأن أعلن في يونيو،حزيران عن وفاة أخ رئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد بتحطم طائرته المروحية بالخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية حينها أن الشيخ ناصر بن زايد آل نهيان سيدفن في نفس اليوم الذي توفي فيه، في حين أحجم المسؤولون عن الكشف عن سبب تحطم الطائرة أو عدد من كانوا على متنها.

من هو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان؟

سعيد بن زايد هو من مواليد مدينة العين عام 1965 وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة في العام 1988.

وكان يشغل حتى وفاته منصب ممثل حاكم أبوظبي وهو عضو المجلس التنفيذي ويرأس مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي.

تم تعيينه بعد تخرجه وكيلا لدائرة التخطيط في أبوظبي وشغل منصب رئيس دائرة الموانئ البحرية بين عام 1991 و1996 وممثل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الكثير من الزيارات الرسمية.

وتولى رئاسة اتحاد كرة القدم في دولة الامارات بين 2002-2003 كما ساهم في مشاريع تنموية في الدولة وكان عضوا في مجلس أبوظبي للإنماء.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رصد وتحرير وطن

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