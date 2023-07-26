ريال مدريد يهزم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين دون رد (شاهد)

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وطن- نجح فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز النظيف على نظيره مانشستر يونايتد، الخميس، بهدفين نظيفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت كلا الفريقين، قبيل بدء الموسم الجديد الشهر القادم على ملعب (إن أر جي ستاديوم).

وأحرز ريال مدريد الهدف الأول داخل شباك الخصم مانشستر يونايتد، في الدقيقة ال6. عن طريق النجم الإنجليزي الجديد جود بيلينغهام .

ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

وعاد الفريق الملكي ليسجل هدف التقدم الثاني في نتيجة المباراة عن طريق اللاعب المعار من صفوف نادي إسبانيول خوسيلو في الدقيقة ال89. لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

كما وتساوى ريال مدريد ومانشستر يونايتد على مستوى التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة في المباراة.

بهدفين دون رد.. ريال مدريد يفوز على مانشستر يونايتد في مباراة ودية

شاهد الهدفين#ريال_مدريد_مانشستر_يونايتِد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/b4oPDTqHdx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2023

وتفوق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في الاستحواذ على الكرة. بنسبة 53%، كما وجاءت نسبة استحواذ الفريق الملكي على الكرة ب47%.

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تشكيلة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد

ولعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، في المباراة الودية التي جمعت كلا الفريقين بتشكيلة أساسية أمام منافسه مانشستر يونايتد، كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع الملكي: دافيد ألابا، فرانسيسكو خوسيه، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: كامافينغا، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش.

كما وفي مركز الهجوم: جود بيلينغهام، رودريغو، فينيسيوس جونيور.

مباريات ريال مدريد الودية

وكان فريق ريال مدريد (الملكي)، قد حقق الفوز المثير في المباراة الودية الماضية على منافسه ميلان الإيطالي بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

كما وسيلتقي ريال مدريد في المباراة الودية القادمة. أمام غريمه التقليدي برشلونة، في كلاسيكو الأرض الودي، السبت، على ميدان ملعب (دلاس كاوبريز) في ولاية تكساس الأمريكية.