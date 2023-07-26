ديما بياعة في وضع سيء مثير للقلق بسبب زوجها ووالدتها تعلق (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة السورية ديما بياعة، قلق جمهورها إثر ظهورها على سرير المرض بجانب زوجها المغربي أحمد الحلو.

كانت البداية حين نشر أحمد الحلو صورة عبر خاصية القصص المصورة في انستجرام، لزوجته ديما بياعة وهي على سرير المرض، والمحاليل متصل بيدها.

عدوى

وعلق زوج ديما بياعة على الصورة: “حبيبتي وقفت معي بمرضي لانعدت هي”.

ونشرت والدتها الفنانة مها المصري، صورة لديمة وزوجها مع تعليق “ألف سلامة على قلبك”.

وخمن المتابعون أن ديما بياعة أصيبت بفيروس كورونا، لكنها خرجت أخيرا لتوضيح الحقيقة.

فيروس في الدم

وقالت ديما في تصريح لإذاعة محلية إنها تعاني هي وزوجها من التهاب فيروسي في الدم غير مشخص حالياً تحت أي مسمى.

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وأشارت طليقة تيم حسن إلى أن أعراض الفيروس تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الرأس، تعب وإرهاق، وألم في الصدر.

ووجهت ديما بياعة رسالة إلى جمهورها بأن يهتموا بأنفسهم وصحتهم، مرشحة أن الفيروس الذي أصيبت به فيروس جديد شبيه بكورونا وأميكرون.