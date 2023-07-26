الأربعاء, يوليو 26, 2023
الرئيسيةحياتناديما بياعة في وضع سيء مثير للقلق بسبب زوجها ووالدتها تعلق (شاهد)
حياتنا

ديما بياعة في وضع سيء مثير للقلق بسبب زوجها ووالدتها تعلق (شاهد)

خمن المتابعون أن ديما بياعة أصيبت بفيروس كورونا لكنها خرجت أخيرا لتوضيح الحقيقة

كتب رفيف عبدالله
ديما بياعة على سرير المرض بسبب زوجها ووالدتها تعلق (شاهد)
- Advertisement -

وطن– أثارت الفنانة السورية ديما بياعة، قلق جمهورها إثر ظهورها على سرير المرض بجانب زوجها المغربي أحمد الحلو.

كانت البداية حين نشر أحمد الحلو صورة عبر خاصية القصص المصورة في انستجرام، لزوجته ديما بياعة وهي على سرير المرض، والمحاليل متصل بيدها.

عدوى

وعلق زوج ديما بياعة على الصورة: “حبيبتي وقفت معي بمرضي لانعدت هي”.

مرض ديما بياعة
ديمة وزوجها

ونشرت والدتها الفنانة مها المصري، صورة لديمة وزوجها مع تعليق “ألف سلامة على قلبك”.

مرض ديما بياعة
مها المصري علقت على مرض ابنتها

وخمن المتابعون أن ديما بياعة أصيبت بفيروس كورونا، لكنها خرجت أخيرا لتوضيح الحقيقة.

فيروس في الدم

وقالت ديما في تصريح لإذاعة محلية إنها تعاني هي وزوجها من التهاب فيروسي في الدم غير مشخص حالياً تحت أي مسمى.

- Advertisement -

وأشارت طليقة تيم حسن إلى أن أعراض الفيروس تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الرأس، تعب وإرهاق، وألم في الصدر.

مرض ديما بياعة
أوضحت ديما إنها أصيبت بعدوى من زوجها

ووجهت ديما بياعة رسالة إلى جمهورها بأن يهتموا بأنفسهم وصحتهم، مرشحة أن الفيروس الذي أصيبت به فيروس جديد شبيه بكورونا وأميكرون.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

لماذا يعتبر سن الخامسة والثلاثين “لعنة” في الصين؟ السبب سيدهشك

تقارير

5 أسباب تكشف لماذا العالم على شفير اضطرابات اقتصادية خطيرة؟

تقارير

“المرض X” الأكثر فتكا.. الوباء القادم طبيعي أم بفعل فاعل؟ (تقرير صادم)

الهدهد

ما هو “الوباء القادم”؟.. تطورات خطيرة وجديد الصحة العالمية يثير الرعب

الهدهد

شديد العدوى.. تطور بشأن متحور كورونا الجديد ينذر بكارثة عالمية

حياتنا

إيراني أصيب بكورونا وانتهى به الأمر بوجه متآكل بسبب حشرة أكل اللحم.. صور تقشعر لها الأبدان!

تقارير

وول ستريت جورنال:تقرير استخباراتي سري يفجر مفاجأة بشأن نشأة كورونا

الهدهد

متحور جديد من كورونا يضرب مصر والسلطات تتكتم على اسمه وفزع بين السكان

حياتنا

متحور كورونا الجديد..هل يمكن أن يتحول إلى وباء عالمي؟

تقارير

كورونا النووية تغزو الصين.. المستشفيات تفيض بجثث الموتى وانتشار أفران الحرق في الشوارع

حياتنا

تحذير صادم..السعال مع البلغم من أعراض كورونا الأكثر انتشاراََ

تقارير

“تسونامي وبائي” قد يجتاح العالم.. “يوم القيامة” متحور جديد لكورونا شديد العدوى

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عليك بهذا الزيت إذا كنت تعاني من حب الشباب في الظهر

أفضل 5 مشروبات تقوي العضو الذكري و3 هي الأسوأ تُحرجك في العلاقة

مريم حسين عارية داخل مركز تجميل وسيارة باربي في انتظارها (فيديو)

دون أن تتعفن..طريقة فعالة لتخزين الفراولة لمدة طويلة

كهرباء السيسي حولت المصاعد إلى قطارات.. سخرية واسعة من أزمة مؤلمة (شاهد)

كم تبلغ سرعة الطائرة في الجو؟

من ممارسة الجنس لساعات إلى لا شيء.. جدة بريطانية تكشف سبب انفصالها عن شاب مصري

ضربة أمريكية للحلم الإماراتي..هل تفشل صفقة الصندوق السيادي؟

ابنة عمرو دياب تُخرس متابعيها بعد ظهورها بملابسها الداخلية في إسبانيا (شاهد)

إصابة رجل بفيروس ميرس كوف الذي قد يسبب الوفاة في أبوظبي .. ماذا نعرف عنه!؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC