دون أن تتعفن..طريقة فعالة لتخزين الفراولة لمدة طويلة

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وطن- تعتبر الفراولة لذيذة وحلوة ولكن يجب استهلاكها في غضون يومين من شرائها لأنها واحدة من الفواكه التي تبدأ في التدهور بسرعة، وتصبح طرية ومتعفنة.

في هذا السياق، شاركت “Nicole K. Modic”، الملقبة بـkalejunkie على منصة تيك توك، طريقتان لتخزين الفراولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الطرق قد تجعل هذه الفاكهة تدوم لأسابيع.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على المنصة: “على منصتي، أشارك الكثير من النصائح الغذائية واليوم، سأخبركم بكل شيء تحتاجون لمعرفته حول كيفية تخزين الفراولة، وكيفية غسلها وحتى كيفية جعلها تدوم لأسابيع.”

مضيفة:”إذا كنت ستأكل الفراولة في غضون أيام قليلة، فلا تغسلها كثيراََ.”

كما أوضحت كذلك أنه يجب التقاط الحبات المتعفنة وإزالتها.

بعد ذلك كشفت أنه عليك وضع منشفة ورقية فوق الفاكهة ثم تخزينها في الثلاجة، يمكنك استخدام وعاء زجاجي، حسب ما كشفته صحيفة إكسبرس البريطانية.



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كيف تغسل الفراولة؟

وتابعت نيكول قائلة:”لنتحدث الآن عن كيفية غسل هذه الثمار، في الواقع لست بحاجة لشراء غسول الفاكهة.”

عليك فقط إضافتها إلى وعاء به بضع ملاعق صغيرة من الملح والماء البارد. ثم إتركها في المحلول لمدة خمس دقائق، اشطفها واستمتع بها. ستندهش من كمية الأوساخ التي ستجدها تحت هذه الفواكه.”



وإذا كنت تشتري الفواكه بكميات كبيرة، فإليك طريقة لجعلها تستمر لمدة أسبوع أو حتى أسبوعين.

أضف الفراولة إلى وعاء به كوب من الخل وثلاثة أكواب من الماء. يساعد الخل في قتل البكتيريا ويبطئ معدل تكوين البكتيريا الجديدة.

اتركها لمدة 10 دقائق ثم قم بتصفية الوعاء. لا تقم بغسل الفراولة أو شطفها بعد وضعها في محلول الخل والماء.

وتقول نيكول في هذا السياق: “جففها جيداً. ثم أضفها إلى وعاء به منشفة ورقية في الأسفل، وأضف أيضًا منشفة في الأعلى لإجراء قياس جيد.”

مضيفة:”ضع الوعاء في الثلاجة ويمكنك بعد ذلك إستعمالها لبضعة أسابيع.”