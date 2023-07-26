الأربعاء, يوليو 26, 2023
الرئيسيةحياتناخطيبته ماتت أمام عينيه.. هكذا تحوّل مساء رومانسي بين عاشقين إلى مأتم
حياتنا

خطيبته ماتت أمام عينيه.. هكذا تحوّل مساء رومانسي بين عاشقين إلى مأتم

التفاصيل الكاملة للحادثة المأساوية التي أودت بحياة يشيم ديمير: اللحظات الأخيرة، ردة فعل الخطيب، والتغطية الإعلامية

كتب خالد السعدي
خطيبته ماتت أمام عينيه.. هكذا تحوّل مساء رومانسي بين عاشقين إلى مأتم
يشيم ديمير وخطيبها نظام الدين غوروسوم
- Advertisement -

وطن- قالت صحيفة “صباح” التركية إنّ “يشيم ديمير” كانت تعمل مصممة جرافيك، في وكالة إعلانية بإسطنبول، وكانت على علاقة بصديقها “نظام الدين غوروسوم”، الذي عرض عليها الزواج قبل أيام من الحادثة.

ولقيت فتاة تركية مصرعها بعد فقدان توازنها وسقوطها من جرف صخري في جزيرة “أوزدجا” بولاية “تشاناك كاليه” غرب البلاد، قبل أيام من زواجها، مما أثار حالة من الصدمة والحزن في أوساط عائلتها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن “نظام الدين غوروسوم” خطيب الفتاة المتوفاة “يشيم دمير” أراد أن يقضي معها أوقاتاً رومانسية في جزيرة Bozcaada. وهو بالفعل ما حدث، حيث ذهبا إلى هناك عند غروب الشمس.

يشيم ديمير ونظام الدين غوروسوم
يشيم ديمير ونظام الدين غوروسوم

وفي غضون ذلك توجه الشاب إلى السيارة للحصول على مستلزمات النزهة. وفجأة سمع صرخة، وعندما ركض في اتجاه الصرخة، لاحظ أن صديقته قد سقطت من جرف ارتفاعه 30 مترًا.

ولاقت وفاة دمير التي فقدت حياتها بشكل مأساوي، تغطية واسعة في الصحافة العالمية.

- Advertisement -

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن الحادثة محزنة للغاية، وقالت إن الناس ألقوا باللوم على البلدية لعدم إقامة سياج حديدي في المنطقة المذكورة لتوفير الأمان لعموم الزوار.

ثوب الزفاف

من جانبها، قالت صحيفة “صباح” التركية، التي نشرت صورا متنوعة للراحلة ومنها صورتها بثوب الزفاف، إن يشيم ديمير تعمل مصممة جرافيك لدى وكالة إعلانية بإسطنبول. وكانت على علاقة بصديقها نظام الدين غوروسوم، الذي عرض عليها الزواج قبل يوم من الحادثة.

ولفتت إلى أن الخطيبين توجها إلى جزيرة “بوزجا” للاحتفال بالمناسبة السعيدة لهما، ووصلا إلى منطقة جرف تدعى “بولنتي”، يعرفه السكان بأنه شديد الخطورة، ولا يوجد عليه سياج للحماية أو إجراءات وقائية من السقوط.

خطيب الراحلة يكشف التفاصيل

تحدّث خطيب الراحلة عن تفاصيل الحادثة الأليمة، وقال إنهما جلسا على حافة الجرف، وهما يستمتعان بمشهد الغروب، ثم توجه إلى السيارة لجلب مستلزمات النزهة، لكنه سمع صرخة مفاجئة ومع قدومه وجد أن خطيبته قد سقطت من شاهق.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن فِرق الإنقاذ وصلت، وعثروا على الفتاة حية، لكنها توفيت بعد أقل من ساعة على نقلها إلى المستشفى، متأثرة بالإصابات الخطرة التي تعرضت لها نتيجة السقوط.

المصدرتويتر، صحيفة صباح التركية، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

طلبات مطاعم وحجز شقق وسيارات.. تطبيق ركوة يوسع خدماته العربية في تركيا

الهدهد

كانت متجهة للمغرب.. هبوط اضطراري لطائرة تركية في الجزائر بعد انتحار راكب على متنها

الهدهد

تعذيب كبار سن معاقين في دار رعاية بتركيا.. فيديو كشف المستور وتدخل سريع من السلطات

الهدهد

أردوغان لم يجد معارضة للتطبيع مع السيسي والمصريون منفتحون بشدة.. ما أسباب ذلك؟

حياتنا

أزمة الشيف بوراك تُفقده أفضل مهاراته.. اُحرج بشدة أمام جمهوره (فيديو)

الهدهد

مقاطع مخيفة لزلزال أضنة.. أتراك ألقوا بأنفسهم من الشرفات وجبال تتحرك

الهدهد

فيديو صادم فجر غضب المصريين.. الشرطة التركية تسحل مصريا في الشارع

الهدهد

حية أم ميتة؟.. فيديو “الشقراء العارية” في إسطنبول يقلب تركيا

الهدهد

الكشف عن اتفاق مصري تركي يتعلق بمصير الإخوان قبل زيارة السيسي لأنقرة

الهدهد

من أوكرانيا إلى ليبيا.. لماذا تحظى طائرات بيرقدار التركية بشعبية كبيرة؟

الهدهد

كم تبلغ ثروة أمير قطر وهل تُصبح تركيا “لندن الجديدة” للقطريين؟

الهدهد

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سياسي أمريكي:الإمارات تسعى إلى جذب قطر والبحرين لتشكيل حلف ضد السعودية

ثورة مصر.. تسريبات عن بدء تهريب “أموال الأسياد” للخارج كشفها فنان شهير

مقال “فورين بوليسي” الذي أغضب السيسي.. متحدث الخارجية يخرج عن صمته

قاضٍ عماني سابق يُحذر من هذه الثغرات في قانون العمل الجديد.. ما هي؟

نائب تونسي عارٍ يُمارس الجنس مع صديقه.. وتفاصيل صادمة (شاهد)

وثائق أمريكية: هذه آلية نهب الأمراء السعوديين لمقدرات بلدهم.. حتى الأمراء الأموات يقبضون رواتبهم الشهرية!

رفعت لافتة “إسرائيل منورة بغازنا”.. مصير مجهول لامرأة تحدّت قهر السيسي

العثور على النجم جوني ديب فاقداً للوعي في فندق .. ماذا حدث معه!؟

مسقط تفوّقت على نيويورك.. قائمة أجمل مدن العالم ليلاً 2023

قوة المال السعودي وأساطير الكرة.. صحيفة تفضح أهداف ابن سلمان الخفية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC