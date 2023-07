خطيبته ماتت أمام عينيه.. هكذا تحوّل مساء رومانسي بين عاشقين إلى مأتم

- Advertisement -

وطن- قالت صحيفة “صباح” التركية إنّ “يشيم ديمير” كانت تعمل مصممة جرافيك، في وكالة إعلانية بإسطنبول، وكانت على علاقة بصديقها “نظام الدين غوروسوم”، الذي عرض عليها الزواج قبل أيام من الحادثة.

ولقيت فتاة تركية مصرعها بعد فقدان توازنها وسقوطها من جرف صخري في جزيرة “أوزدجا” بولاية “تشاناك كاليه” غرب البلاد، قبل أيام من زواجها، مما أثار حالة من الصدمة والحزن في أوساط عائلتها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن “نظام الدين غوروسوم” خطيب الفتاة المتوفاة “يشيم دمير” أراد أن يقضي معها أوقاتاً رومانسية في جزيرة Bozcaada. وهو بالفعل ما حدث، حيث ذهبا إلى هناك عند غروب الشمس.

Horror as Yesim Demir, 39, slips and plunges 100 feet to her death while celebrating her engagement with a clifftop picnic https://t.co/dDTEGRbHJ2 pic.twitter.com/5djkXq3USt

وفي غضون ذلك توجه الشاب إلى السيارة للحصول على مستلزمات النزهة. وفجأة سمع صرخة، وعندما ركض في اتجاه الصرخة، لاحظ أن صديقته قد سقطت من جرف ارتفاعه 30 مترًا.

ولاقت وفاة دمير التي فقدت حياتها بشكل مأساوي، تغطية واسعة في الصحافة العالمية.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن الحادثة محزنة للغاية، وقالت إن الناس ألقوا باللوم على البلدية لعدم إقامة سياج حديدي في المنطقة المذكورة لتوفير الأمان لعموم الزوار.

A woman has tragically fallen to her death, after her boyfriend proposed to her and took her to the edge of a seaside cliff to watch the sunset.

Yesim Demir was with her partner in

northwestern Turkey when she slipped and fell 100ft off a cliff.

She initially survived the… pic.twitter.com/vxZBQGwpTJ

— Oli London (@OliLondonTV) July 25, 2023