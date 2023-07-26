جراء خلل أم بنيران الحوثي؟.. طائرة سعودية مقاتلة تسقط ووفاة طاقمها

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وطن- قالت وزارة الدفاع السعودية إن طائرة مقاتلة من نوع “إف-15 اس ايه”، سقطت أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط، وتوفي طاقمها الجوي حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (14:28) من مساء، الأربعاء 26 يوليو 2023، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 اس ايه).

وأوضح أن ذلك حدث أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي.https://t.co/0rZFSdD4ms#واس_عام pic.twitter.com/oPfczqmhrd — واس العام (@SPAregions) July 26, 2023

وأكد العميد “المالكي” وفاة طاقم الطائرة الذي كان على متنها، فيما باشرت لجنة تحقيق مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

قاعدة الملك خالد الجوية

وقاعدة الملك خالد الجوية هي قاعدة جوية للقوات الجوية الملكية السعودية تقع في جنوب غرب السعودية، بالقرب من خميس مشيط.

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تم تصميمها وبنائها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 1960، وتمتلك مدارج معبدة، وتضم القاعدة طائرات حربية سعودية من نوع إف-15 إي سترايك إيغل.

تلميحات بوقوف الحوثي وراء إسقاطها

وتقع خميس مشيط في محافظة عسير على الحدود مع اليمن حيث تقود المملكة منذ أكثر من ثماني سنوات، تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين.

سقوط طائرة حربية سعودية من نوع إف-15 ومصرع طاقمها معقول إن الدفاعات الجوية اليمنية تطورت إلى هذا المستوى🤔

الله يجعله صدق😎🤲#مع_اليمن pic.twitter.com/Syp9ghl1oE — Dr.Mohammed Aljammal (@Mohamme97589880) July 26, 2023

وينشط الحوثيون على الحدود اليمنية ـ السعودية ويهددون أمن المملكة، عبر صواريخهم ومسيراتهم التي سبق أن وصلت لمنشآت حساسة واستهدفتها، منها مقرات تابعة لأرامكوا.

وفي تغريدات على تويتر ألمح البعض، إلى إمكانية وقوف الحوثيين وراء هذا الحادث وسقوط الطائرة السعودية المقاتلة، التي ذكر البيان الرسمي أنها سقطت أثناء مهمة تدريبية.