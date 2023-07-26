الأربعاء, يوليو 26, 2023
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جراء خلل أم بنيران الحوثي؟.. طائرة سعودية مقاتلة تسقط ووفاة طاقمها

الطائرة السعودية سقطت أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط على الحدود مع اليمن

كتب خالد الأحمد
جراء خلل أم بنيران الحوثي؟.. طائرة سعودية مقاتلة تسقط ووفاة طاقمها
سقوط طائرة سعودية
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وطن- قالت وزارة الدفاع السعودية إن طائرة مقاتلة من نوع “إف-15 اس ايه”، سقطت أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط، وتوفي طاقمها الجوي حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (14:28) من مساء، الأربعاء 26 يوليو 2023، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 اس ايه).

وأوضح أن ذلك حدث أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأكد العميد “المالكي” وفاة طاقم الطائرة الذي كان على متنها، فيما باشرت لجنة تحقيق مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

قاعدة الملك خالد الجوية

وقاعدة الملك خالد الجوية هي قاعدة جوية للقوات الجوية الملكية السعودية تقع في جنوب غرب السعودية، بالقرب من خميس مشيط.

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تم تصميمها وبنائها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 1960، وتمتلك مدارج معبدة، وتضم القاعدة طائرات حربية سعودية من نوع إف-15 إي سترايك إيغل.

تلميحات بوقوف الحوثي وراء إسقاطها

وتقع خميس مشيط في محافظة عسير على الحدود مع اليمن حيث تقود المملكة منذ أكثر من ثماني سنوات، تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين.

سقوط الطائرة السعودية المقاتلة
سقوط الطائرة السعودية المقاتلة

وينشط الحوثيون على الحدود اليمنية ـ السعودية ويهددون أمن المملكة، عبر صواريخهم ومسيراتهم التي سبق أن وصلت لمنشآت حساسة واستهدفتها، منها مقرات تابعة لأرامكوا.

وفي تغريدات على تويتر ألمح البعض، إلى إمكانية وقوف الحوثيين وراء هذا الحادث وسقوط الطائرة السعودية المقاتلة، التي ذكر البيان الرسمي أنها سقطت أثناء مهمة تدريبية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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