الأربعاء, يوليو 26, 2023
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بسبب فخذيها.. لاعبة أرجنتينية عاشقة لرونالدو تقع في أزمة.. ما علاقة ميسي؟

الأرجنتينية ياميلا رودريغيز أثارت تفاعلا واسعا بين جمهور كرة القدم حول العالم بسبب وشم لـ رونالدو على ساقها اليسرى

كتب فهمي الورغمي
بسبب فخذيها.. لاعبة أرجنتينية عاشقة لرونالدو تقع في أزمة.. ما علاقة ميسي؟
لاعبة أرجنتينية عاشقة لرونالدو
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وطن- لايعني عشق ملايين المشجعين حول العالم لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنهم بالضرورة يكرهون منافسه الأبرز، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

هكذا كان ردّ المهاجمة الأرجنتينية الدولية “ياميلا رودريغيز” على منتقديها بعد ظهور وشم لـ كريستيانو رونالدو على ساقها اليسرى خلال مباراة منتخب بلادها وإيطاليا، الاثنين، ضمن فعاليات كأس العالم فيفا للسيّدات.

ودافعت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا، عن موقفها بطريقة ذكيّة تفادت بها غضب جمهور الألبيسيليستي، حيث أكدت أن ذلك الوشم لا يعني أنها تكره مواطنها بطل العالم ليونيل ميسي.

المهاجمة الأرجنتينية ياميلا رودريغيز
المهاجمة الأرجنتينية ياميلا رودريغيز
ياميلا رودريغيز
ياميلا رودريغيز
ياميلا رودريغيز
الأرجنتينية ياميلا رودريغيز

“متى قلت أنّي ضد ميسي”

عبّرت رودريغز عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها من الانتقادات التي لحقتها منذ انتشار صورتها بوشم كريستيانو وقالت : “رجاء، كفى، أنا لست بخير. متى قلت إني ضد ميسي؟”

وأضافت :”ميسي هو قائدنا العظيم في المنتخب الوطني، ولكن فكرة أني أقول إن ملهمي ومثالي الأعلى هو سي آر 7 (رونالدو) لا تعني أني أكره ميسي. كفى، هذا متعب ومؤذٍ”.

ياميلا رودريغيز بوشم كريستيانو
ياميلا رودريغيز بوشم كريستيانو
ياميلا رودريغيز ووشم كريستيانو
ياميلا رودريغيز ووشم كريستيانو

وعلى غرار رونالدو، تمتلك رودريغيز عدة وشوم على جسمها بما فيها وشم للأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.

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كما أكدت “رودريغيز” أنها لا ترى أي مشكلة في الحصول على وشم رونالدو لأن المهاجم البرتغالي، الذي سجل أكثر من 800 هدف في مسيرته، ألهمها. “ما المشكلة؟ لسنا مضطرين جميعًا لأن نحب لاعبي بلدنا فقط”.

ويُشار أن رسم وشم يحمل صورة رونالدو على جسم شخص يُمثل الأرجنتين في كرة القدم، ليس بالأمر السهل تحمل تبعاته، على حدّ رأي كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعتبر ما قامت به رودريغز “تحدّيا” قد تُصبح على إثرة منبوذة من قبل جزء كبير من الشارع الأرجنتيني، على رأي ما جاء في بعض التعليقات المُصاحبة لصورها الأخيرة على حسابها في إنستغرام.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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