العثور على النجم جوني ديب فاقداً للوعي في فندق .. ماذا حدث معه!؟

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وطن – كشفت تقرير إخباري، أنه تم العثور على النجم العالمي جوني ديب فاقدًا للوعي في غرفته بفندق في العاصمة المجرية بودابست، ويبدو ان السبب المخدرات.

منذ انتصار جوني ديب في دعواه القضائية ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، لم يكن له سوى دور واحد في الأفلام.

بعد تلك المعركة القانونية، قرر الممثل تكريس نفسه للموسيقى. فهو عضو في فرقة Hollywood Vampires، بجانب المغني أليس كوبر، وعازف الجيتار جو بيري وتومي هنريكسن.

في جولتهم الأوروبية، اضطرت فرقة الروك مؤخرًا لإلغاء عرضهم في بودابست بسبب مشكلة مع ديب.

وفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة Blikk الهنغارية، كان على المسعفين الذهاب إلى فندق الممثل لاستبعاد المضاعفات الأخرى.كما نقلت صحيفة “ماركا marca” الإسبانية

وقال مصدر للصحيفة: “كل ما سمعناه هو أن ديب كان في حالة سيئة لدرجة أنه لم يتمكن حتى من مغادرة الفندق. سمعنا أيضًا أنهم استدعوا طبيبًا للتحقق مما إذا كان يعاني من شيء أسوأ أو أنهم كانوا يتفاعلون بشكل مبالغ فيه كما يتفاعلون مع نجوم الروك”.

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ما حدث لجوني ديب في غرفة فندقه في بودابست

بعد إلغاء الحفلة في 18 يوليو، اعتذرت فرقة الممثل في بيان: “نحن نحب ونقدر جميع المعجبين الذين سافروا لرؤيتنا على المسرح ونحن حقًا آسفون. اعتذارنا لكم”.

الآن، أكدت نفس وسيلة الإعلام التي أفادت بالأحداث السبب الذي أدى إلى العثور على ديب فاقداً للوعي في غرفة فندقه في بودابست قبل ساعات قليلة من حفلة Hollywood Vampires.

وراء ذلك، تكرار الإدمان على المخدرات.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم ذكر هذا الأمر، حيث أن مشاكل ديب مع الكحول والمخدرات معروفة جيدًا، وهو أمر تمت إثارته أيضًا في المحاكمة ضد أمبر هيرد.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الفرقة اضطرت لإلغاء الحفلة في 20 يوليو، التي كان من المقرر أن تقام في سلوفاكيا.

بعد كل ما حدث، استأنفت الفرقة جولتها الأوروبية، حيث أقامت حفلة في بولندا في 22 يوليو وفي ألمانيا يوماً لاحق.