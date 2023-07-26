ابنة عمرو دياب تُخرس متابعيها بعد ظهورها بملابسها الداخلية في إسبانيا (شاهد)

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وطن- فاجأت جنا دياب ابنة الفنان المصري عمرو دياب، متابعيها بتعليق صادم على صورها الجريئة في إسبانيا.

نشرت ابنة عمرو دياب صوراً من رحلتها إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية، وكانت ترتدي فستاناً زهرياً شفافاً يكشف ملابسها الداخلية.

“اخرسوا”

كما أبرزت جنا دياب في الصور صدرها الذي علق عليه المتابعين بأنه متشقق، ونصحوها باللجوء إلى التجميل.

أما المفارقة، فهو تعليق ابنة الهضبة على الصور، حيث كتبت فقط: “اخرسوا”.

لكن جنا لم تغلق التعليقات المهاجمة لها ولوالدها بسبب عدم اكتراثه لمظهر بناته بحسب تعبيرهم.

منشن للهضبة

وجاء في التعليقات: “حد يمنشن عمرو بسرعة”.

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وكتب آخر: “عمرو دياب دا ماشا الله ربنا اداله كل حاجة الا النخوة والرجولة”.

وهاجم متابع الهضبة: “هو انتو مستغربين ليه يجماعه دي بنت عمرو دياب يعني اقل عقاب ربنا يعاقبه انه يخلي الذريه بتاعته كلها كدا .. هو الي عمله شويه ؟ ولا الفتنه الي فتنها للمسلمين دي شويه ربنا يتوب علينا جميعا”.

وسخر آخر: “ايه دا انا كنت بقلب في الصور ايه وداني اوضة النوم “.

وكشف متابعون أن جنا نشرت صورة وهي تقبل حبيبها من فمه، لكنها حذفتها لاحقاً.