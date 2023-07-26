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إصابة رجل بفيروس ميرس كوف الذي قد يسبب الوفاة في أبوظبي .. ماذا نعرف عنه!؟

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الأعراض النمطية للإصابة بمرض فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس

كتب أنس السالم
إصابة رجل بفيروس ميرس كوف الذي قد يسبب الوفاة في أبوظبي
متلازمة الشرق الأوسط التنفسية مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه فيروس كورونا
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وطن – أكدت منظمة الصحة العالمية، إصابة رجل بفيروس ميرس كوف (MERS-CoV) الذي قد يسبب الوفاة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق صحيفة الاندبندنت فإن نتائج الفحوص أثبتت إصابة رجل يبلغ من العمر 28 عاما بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) القاتلة في أبو ظبي، حسبما أفادت لمنظمة الصحة العالمية.

إصابة رجل بفيروس ميرس كوف MERS-CoV
فيروس ميرس كوف (MERS-CoV) قد يسبب الوفاة

ووفق المنظمة فإنّ متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، اكتُشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012.

وتقول الاندبندنت إنه تم نقل الرجل، الذي تم تحديده على أنه غير إماراتي مقيم في العين، إلى المستشفى الشهر الماضي إثر إصابته بأعراض مثل القيء وألم في الجانب الأيمن وعسر البول.

ويقول التقرير إنه في 13 يونيو / حزيران، نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حكومي في حالة حرجة ووُضع على جهاز التنفس الاصطناعي. و

قالت منظمة الصحة العالمية إنه عندما بدأت حالته في التدهور، تم جمع مسحة من البلعوم في 21 يونيو/حزيران وأثبتت إصابة الرجل بالفيروس بعد يومين.

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مسحة البلعوم أثبتت إصابة الرجل بفيروس ميرس كوف MERS-CoV
مسحة البلعوم أثبتت إصابة الرجل بالفيروس بعد يومين

ويضيف أن مسؤولي الصحة رصدوا 108 أشخاص كان الرجل على اتصال بهم لكن لم يجدوا إصابات ثانوية حتى الآن.

ويقول التقرير إنه ليس للرجل تاريخ من الأمراض أو الاتصال بشخص آخر مصاب بالفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ليس لديه أيضا سجل سفر حديث خارج الإمارات.

أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الأعراض النمطية للإصابة بمرض فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس.

ويعد الالتهاب الرئوي شائعاً، بيد أن مرضى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية قد لا يصابون دائمًا بهذه الحالة الصحية.

كما تم الإبلاغ عن أعراض مَعدية معوية، بما فيها الإسهال، لدى مرضى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت المنظمة إنه توفي ما يقرب من 35٪ من الحالات المصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي تم ابلاغ المنظمة عنها.

وفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس حيواني المصدر، مما يعني أنه ينتقل بين الحيوانات والبشر.

فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس حيواني المصدر

وقد تم اكتشاف فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وثبت ارتباطه بالعدوى البشرية في الجِمال العربية في العديد من الدول الأعضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

المصدرالإندبندنت - منظمة الصحة العالمية

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