الأربعاء, يوليو 26, 2023
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رياضة

أيوب الحفناوي يحرز ذهبية بطولة العالم في سباق 800 متر سباحة حرة

البطل التونسي تفوق في الجولة التي أقيمت فعالياتها قبل ساعات من الآن في فوكوكا اليابانية

كتب فهمي الورغمي
أيوب الحفناوي يحرز ذهبية بطولة العالم في سباق 800 متر سباحة حرة
أيوب الحفناوي
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وطن- تفوّق السباح التونسي أيوب الحفناوي، على الأسترالي صامويل شورت والأميركي بوبي فينك، ليُحرز ذهبية 800 متر سباحة حرة في “2023”، الجارية في فوكوكا اليابانية.

وسجل أيوب الحفناوي وقتاً بـ 7 دقائق و37 ثانية، في الجولة التي أقيمت فعالياتها قبل ساعات من الآن، في إنجاز تاريخي سيكون له مكانته الخاصة في مسيرته الاحترافية.

وكان البطل العالمي التونسي قد حصل على ذهبية سباق 400 متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو 2021، وأحرز، الأحد، فضية سباق 400 متر سباحة.

بطل عالمي

جدير بالإشارة أن السباح التونسي أيوب الحفناوي، كان قد تأهل، أمس الثلاثاء، إلى نهائي سباق الـ 800 متر في السباحة الحرة، ضمن فعاليات بطولة العالم للسباحة المقامة بمدينة فوكوكا اليابانية.

كما سيُشارك الحفناوي خلال بطولة العالم الحالية في سباق 1500 متر سباحة حرة، لمضاعفة حظوظه في تحصيل الذهب خلال تواجده في اليابان.

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