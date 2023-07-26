أفضل 5 مشروبات تقوي العضو الذكري و3 هي الأسوأ تُحرجك في العلاقة

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وطن – قدّم خبراء لموقع eat this not that، أفضل 5 مشروبات وأسوأ 3 مشروبات للعضو الذكري للرجل، حيث يعد ضعف الانتصاب مشكلة معقدة يعاني منها الكثير من الناس بين الحين والآخر.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من ضعف الانتصاب بشكل متكرر، فقد يكون هناك سبب أساسي أعمق، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو مضاعفات القلب، أو الاكتئاب، أو الإجهاد الشديد، أو انخفاض هرمون التستوستيرون، أو بعض أنواع الأدوية، أو إدمان الكحول، أو مرض السكري.

من المهم تحديد هذه المشكلة الأساسية بأسرع ما يمكن.

ولكن في غضون ذلك، يقول الخبراء إن هناك بعض التغييرات الغذائية التي يمكنك إجراؤها والتي ستساعد في إعطاء قضيبك مزيدًا من النشاط إلى خطوتها.

فعندما يتعلق الأمر بالمشروبات في نظامك الغذائي اليومي، فإن أفضل المشروبات لقضيبك هي تلك التي يمكن أن تساعد في زيادة تدفق الدم، ومنع تلف الخلايا التي تطلق أكسيد النيتريك، وتساعدك في الحفاظ على الصحة والحيوية بشكل عام.

على العكس من ذلك، فإن أسوأ المشروبات لقضيبك هي تلك التي “تقلل مستويات أكسيد النيتريك (وبالتالي قد تؤدي إلى تفاقم وظيفة الانتصاب)، والتي تشمل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، وكذلك الكحول المستخدم بكثرة”.

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أفضل 5 مشروبات للعضو الذكري

1. الماء:

لتحسين صحتك الجنسية، بالإضافة إلى صحة جسمك بالكامل، ستحتاج أولاً إلى التأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء يوميًا.وفق تقرير الموقع

تقول الخبيرة في الصحة الجنسية إيمي بيرلمان: “الماء مهم للصحة العامة بما في ذلك الوظيفة الجنسية، والبقاء رطبًا يعزز تدفق الدم السليم، وهو أمر ضروري لتحقيق الانتصاب والحفاظ عليه”.

2.عصير البطيخ:

كما ذكرت بيرلمان، فإنك تحافظ على الانتصاب من خلال تدفق الدم المناسب إلى قضيبك. بدون ذلك، ستصاب بخيبة أمل بسرعة.

ينتج عن عصر البطيخ سائل مليء بالسيترولين، وهو حمض أميني قد يساعد في تحسين تدفق الدم إلى العديد من مناطق الجسم، بما في ذلك القضيب – مما قد يساعد الأشخاص على تحقيق الانتصاب في بعض الحالات”. كما تقول اخصائية التغذية لورين مانكر.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Urology أن تناول مكملات السيترولين ساعد 12 من 24 مشاركًا يعانون من ضعف الانتصاب الخفيف على تحسين مستويات “وظيفة الانتصاب الطبيعية” خلال فترة شهر واحد.

3.قهوة:

وفقًا لمانكر، فإن تناول الكافيين “يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بضعف الانتصاب. ويبدو أن هذه التأثيرات تنطبق على أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وأفضل تجربة لهم مع ما يعادل حوالي كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة”.

وتضيف أنه عندما تستمتع بفنجان القهوة الخاص بك، “فقط تأكد من السكر الذي تضيفه، لأن السكر ليس أفضل إضافة إلى نظامك الغذائي عند التركيز على صحتك الجنسية.”

وكما لاحظت بيرلمان سابقًا، فإن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر يمكن أن تقلل من مستويات أكسيد النيتريك، لذا حاول الاستمتاع بقهوتك السوداء أو مع قليل من التحلية المفضلة لديك.

4.عصير الطماطم:

عادةً ما يُعتقد أن الأطعمة مثل المحار والشوكولاتة كمنشط جنسي لتضعك في حالة مزاجية، ولكن لا أحد هنا يتخيل الطماطم، وخاصة عصير الطماطم.

وعلى الرغم من أن الطماطم لا تعتبر طعامًا مثيرًا للشهوة الجنسية، إلا أنها تحتوي على مركبات نباتية قد تساعدك على انتصاب لفترة أطول.

تحتوي الطماطم على مستويات عالية من اللايكوبين، وهو الكاروتين المسؤول عن تلوينها الأحمر الغني.

ولكن ما لا يدركه الكثير من الناس هو أن اللايكوبين قد يلعب دورًا في حياتك الجنسية أكثر مما تدرك.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Andrology ، فإن أولئك الذين لديهم مستويات أقل من اللايكوبين في نظامهم الغذائي عُرفوا في الواقع أنهم معرضون لخطر متزايد للإصابة بضعف الانتصاب.

فائدة أخرى من اللايكوبين تتعلق بصحة الرجال هي القدرة على المساعدة في الحفاظ على صحة البروستاتا.

في الواقع ، وجد التحليل التلوي المنشور في الطب أن اللايكوبين يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

5.عصير البنجر:

النكهة الترابية القوية لعصير البنجر ليست مناسبة للجميع. ولكن إذا كنت لا تمانع في هذا المشروب، فيمكنك الاستمتاع بفوائده المذهلة في الانتصاب.

تقول كاثرين جوميز، أخصائية التغذية: “النترات في عصير البنجر يمكن أن تحسن تدفق الدم وتعزز وظيفة الانتصاب”.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء أن مكملات النترات ساعدت في زيادة تدفق الدم أثناء تمارين الساعد.

بينما وجدت دراسة أخرى في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية نتائج مماثلة مع النترات وتمارين القلب.

بمعنى آخر، سواء كنت تتمرن في صالة الألعاب الرياضية أو غرفة النوم، فإن النترات ضرورية للمساعدة في تدفق الدم إلى جميع أجزاء جسمك.

أسوأ 3 مشروبات للعضو الذكري

1.مشروبات الطاقة:

تحذر الاخصائية بيرلمان من أن “مشروبات الطاقة قد تقدم انتعاشًا سريعًا. لكن محتواها العالي من السكر يمكن أن يؤثر سلبًا على الأداء الجنسي”.

ومع وجود بعض مشروبات الطاقة التي تحتوي على نفس القدر من السكر. فمن الأفضل لك ولقضيبك الحصول على الكافيين من فنجان من القهوة السوداء.

2.الصودا:

عند الحديث عن السكر، فإن علبة الكولا التي تتناولها يوميًا قد تفسد حياتك الجنسية أكثر مما تدركه.

وفقًا لبيرلمان، “يمكن أن تسهم الكميات الزائدة من الصودا في ضعف الانتصاب. وقد تم ربط المحتوى العالي من السكر والمحليات الصناعية المستخدمة في الصودا بالسمنة والسكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية، وكلها عوامل خطر للإصابة بضعف الانتصاب. ”

3. الإفراط في تناول الكحوليات:

العلاقة بين الكحول والجنس أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

تلاحظ الاخصائية بيرلمان أن “الاستهلاك المفرط للكحول يمكن أن يعيق وظيفة الانتصاب”.

الأسوأ من ذلك كله، أن هذا يمكن أن يحدث على المدى القصير والمدى الطويل.

على المدى القصير، يمكن أن يؤدي شرب الخمر بشدة إلى إبطاء الاستجابة بين عقلك وقضيبك، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى إزالة التحسس.

شرب كميات كبيرة من الكحول بشكل مستمر يمكن أن يكون له تأثير طويل المدى على صحتك الجنسية.

نشرت مجلة Clinical Autonomic Research مراجعة أكدت العلاقة بين الضعف الجنسي وتعاطي الكحول بانتظام.

كما ذكرنا سابقًا، فإن إدمان الكحول هو حالة يمكن أن تعيق بشكل عكسي وظيفة القضيب الصحية. حيث تعمل كمحفز أساسي قادر على التأثير على قدرتك على الانتصاب أو الحفاظ عليه.