أردوغان لم يجد معارضة للتطبيع مع السيسي والمصريون منفتحون بشدة.. ما أسباب ذلك؟

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وطن- “قبل عقد من الزمان، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجل مصر القوي (عبدالفتاح السيسي) بأنه قاتل وحشي، وتعهد بعدم مصافحته أبدًا بسبب الإطاحة بمحمد مرسي وسجنه ومن ثم وفاته في السجن، بعدما كان أول رئيس منتخب ديمقراطياً للبلاد في عام 2012 .

هذا الأسبوع ، يُزعم أن أردوغان يستعد لاستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي اتهمه بدوره بدعم من تصنفهم القاهرة بأنهم إرهابيون، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

وفقًا لتقارير غير مؤكدة في وسائل الإعلام التركية، قد يصل السيسي إلى العاصمة التركية غدا الخميس ، وذلك بعد أيام من تبادل الدول السفراء للمرة الأولى منذ الإطاحة بمرسي.

وهذا التحول هو الأحدث في سلسلة من التحركات المماثلة التي شهدت تواصل أردوغان مع خصومه السابقين ، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان ، وعدوه الأخير ، بشار الأسد.

اقتصاد وعزلة

يُشار عادةً إلى ضعف الاقتصاد التركي والعزلة الدبلوماسية على أنهما المحركان الرئيسيان للتغيير، لكن كيف نفسر السهولة التي غير بها مساره ، في مواجهة معارضة شعبية قليلة ، إن وجدت؟.

يجيب موقع المونيتور على ذلك قائلا: “بعد كل شيء ، أدى دعم أردوغان للفلسطينيين والمعارضين الإسلاميين الساعين للإطاحة بالديكتاتوريين إلى تدمير علاقات أنقرة مع تلك الأنظمة، لكنه جعله بطلاً بين ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم”.

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وأضاف: “في الداخل ، أعطت للزعيم التركي منصة أخلاقية سمحت لقاعدته بضبط مزاعم الفساد الهائل وإعادة تصور تركيا الحديثة كحامية للجماهير المسلمة كما كانت تحت أسلافهم العثمانيين. لكن أيا من حملاته الصليبية لم يكن لها صدى مثل تلك التي كانت ضد السيسي ، الذي أنذر انقلابه الدموي بانهيار الربيع العربي”.

وذكر التقرير: “من الواضح أن طرح مثل هذه الأسئلة أمر من السذاجة، وفقًا لمن هم على دراية بالحركة الإسلامية في تركيا“.

يتذكر عثمان سرت ، مدير الأبحاث في PANORAMATR ، وهي مؤسسة فكرية مقرها أنقرة، أن دورات أردوغان لا تقتصر على السياسة الخارجية. على سبيل المثال ، على الرغم من معارضته الشديدة لأسعار الفائدة – فهو يفضل إلغاءها تماشياً مع الوصفات الإسلامية، وسمح أردوغان لفريقه الجديد المكلف بإصلاح الاقتصاد برفعها.

يبحث المحللون عن إجابات تفسر علاقة أردوغان الفريدة بشعبه. وقال سرت: “إنها ثقة يعطونه فيها شيكًا على بياض.. إن الفشل في فهم طبيعة هذه الديناميكية هو ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن أردوغان سيخسر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو”.

وأضاف: “لا يقيم الناس هذه المحاور على أساس كل حالة على حدة. لكنهم يثقون بأردوغان كما يثق الأبناء في رب الأسرة.”

ووافق على ذلك عثمان أتالاي ، الناشط في مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) ، وهي مؤسسة خيرية إسلامية نشطة في جميع أنحاء العالم، الذي يقول: “أتباع أردوغان يعتبرون أنه وحزب العدالة والتنمية في ورطة عميقة، فالاقتصاد في حالة يرثى لها، كما أن تركيا تتعرض لضغوط شديدة من أمريكا وأوروبا. وبالتالي ، ليس أمامه خيار آخر سوى تغيير المسار ، مهما كان الأمر مؤلمًا”.

وتظهر جولة أردوغان الأخيرة لجمع الأموال في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في ضوء ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة إلى التحركات لكبح جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها داخل تركيا ، وربما تسليم شخصيات من الإخوان المسلمين الذين تسعى مصر إليهم ، وهو ما قد يتوقعه السيسي قبل اجتماعه المخطط له مع أردوغان.

وقال أتالاي: “الخيانة الحقيقية ستكون حال تنصل أردوغان من أفعاله الأولية سواء كان دعم مرسي أو التصدي للأسد وما شابه”.

وطوال عقدين من حكمه، نادراً ما اعترف أردوغان بأي زلات. في عام 2017 ، اعتذر للأمة عن ثقته في حليفه السابق ، فتح الله غولن ، الداعية السني المقيم في بنسلفانيا والمتهم بتدبير المحاولة الفاشلة للإطاحة بأردوغان بشكل دموي في عام 2016. كما أعرب عن أسفه لعدم تجريم الزنا، وأي شيء يسعد قاعدته الإسلامية.

وقال التقرير: “خطأ شائع آخر هو الخلط بين الولاء لأردوغان والولاء للعقيدة الإسلامية.. الولاء لأردوغان هو عقيدتهم.

وذكر طارق سيلينك ، المفكر المسلم البارز: “إنها ظاهرة شبيهة بالعبادة ، حيث يعمل الدين والإيديولوجيا كدعامات لإضفاء الشرعية ، كرموز”.

وأضاف سيلينك أنه بعيدًا عن حدود تركيا ومدى وصول آلته الدعائية الهائلة، لا يزال يُنظر إلى أردوغان على أنه صوت المسلمين المضطهدين ومعاداة الإمبريالية.

قد يكون هذا أحد أسباب عدم اعتراض العديد من المصريين على التطبيع مع تركيا أيضًا.

وقالت شهيرة أمين ، الزميلة غير المقيمة في مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط التابعة لمجلس أتلانتيك: “يرحب معظم المصريين باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا ، لأنهم يرون تركيا حليفًا مهمًا في المنطقة”.

وأضافت: “يفضل الكثير من المصريين أن يروا مصر تتماشى مع دولة لها تاريخياً علاقات ثقافية واقتصادية عميقة الجذور مع مصر وتشاركها قيمها الإسلامية بدلاً من الغرب”.

وبالنسبة للسيسي، فإن المشاكل الاقتصادية لبلاده هي التي تدفع إلى التقارب. وأشارت إلى أنه من الواضح أن حلفاء مصر الخليجيين أصبحوا مترددين بشكل متزايد في تقديم مساعدات غير مشروطة لمصر.

وأكّدت أنه بينما ازدهرت العلاقات التجارية بين تركيا ومصر حتى في ذروة التوترات حول ليبيا ، حيث دعموا أطرافًا متعارضة في الصراع ، وتأمل القاهرة في أن يجلب ذوبان الجليد معها استثمارات تركية تشتد الحاجة إليهاز

آمي هوثورن ، التي تترأس مجموعة العمل بشأن مصر ، وهي مجموعة من الحزبين تدافع عن المزيد من السياسات الأمريكية المبنية على المبادئ في البلاد في مشروع مركز الأبحاث للديمقراطية في الشرق الأوسط ومقره واشنطن ، ترى بعض أوجه الشبه بين أردوغان والسيسي.

وتقول: “كلاهما مستبد ، على الرغم من أنهما لا يران بعضهما البعض على قدم المساواة.. كل واحد يعتقد على الأرجح أن لديه شرعية أكبر للحكم ومطالبة تاريخية أكبر بالقيادة الإقليمية مقارنة بالآخر”.

لكنها تجادل بأن السيسي خرج في وضع أقوى مع انتهاء الخلاف، على عكس ما كان يأمله أردوغان قبل عقد من الزمن، حيث لم يتم إجبار نظام الانقلاب العسكري السيسي على التنحي عن السلطة.

وتابعت: “انتقل العالم بسرعة من قبول انقلاب السيسي، ولأنه قرر أنه في وضع جيد الآن لاستخراج بعض الأشياء المهمة من أردوغان – فهو ليس مخطئًا في ذلك – أعتقد أن السيسي له اليد العليا هنا”.

واستكملت: “لن يزعج أي من هذا على الأرجح قاعدة أردوغان. إنهم يعتقدون أن كل ما يفعله هو من أجل الصالح العام حتى عندما لا يبدو واضحًا على الفور”.