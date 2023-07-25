وفاة وليد فطين طليق المطربة بوسي.. هل رحل ظلماً بسبب ما فعلته به؟

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وطن- توفي المنتج المصري وليد فطين، طليق المطربة الشعبية بوسي، وسط اتهام الأخيرة بالتسبب بوفاته بعد خلافاتهما الشهيرة معاً.

وأعلن المطرب حمزة الصغير، خبر وفاة وليد فطين، عبر حسابه على “فيسبوك”، وقال: “لاحول ولاقوة الا بالله، الله يرحمك يا فطين. ويغفرلك”.

خصيم لكم ليوم الدين

وتابع: “فطين مكنش صديق مقرب بس.. فطين ده اتظلم من ناس كتير حواليه وكانو من اقرب الناس ليه وكان فتحلوهم بيته.. وطبعا ال ظلموه اكيد عارفين نفسيهم”.

وختم: “هو دلوقتي في دار الحق وخصيم ليكم ليوم الدين، ارجو الدعاء له وقراءة الفاتحه، خبر صادم بصراحة”.

ونعاه بنفس الطريقة المنتج مصطفى السويفي، وكتب: “لا حول ولاقوة الا بالله.. الله يرحمك يا فطين”.

أجدع شخص

وعبرت الراقصة الأرمينية صافيناز عن حزنها لوفاة وليد فطين ونشرت صورة سابقة تجمعهما وكتبت: “ربنا يرحمه.. أجدع شخص شوفته في حياتي”.

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كما كشفت المطربة الشعبية نجوان محمد، عن آخر رسائل بينها وبين طليق بوسي.

وكتبت نجوان محمد: “اه يا وجع قلبي يا فطين اه من الدنيا.. انت كنت بتقولي جايلك الامارات يا نجوان وهنكسر الدنيا.. كنت بتقول هتجيب شيرين والولاد وجاي”.

وتابعت: “يا وجع قلبي يا فطين.. يا اخويه الله يرحمك ويصبرنا ارتحت من الصراع والمشاكل والارف اللي في حياتك”.

وختمت نجوان: “مش مستوعبه بس انت عند اللي احسن من الكل.. ربنا يصبرك يا شيرين ويبرد قلبك .. بسمع الواتساب بتاعك حالا ومش مصدقه بجد الله يرحمك ويصبرنا”.

خلافات وصلت للقضاء

وشهدت الفترة الماضية خلافات عديدة بين بوسي وطليقها فطين الذي كان مدير أعمالها أيضا، وأنجبت منه ابناً.

وصلت الخلافات إلى القضاء وصدر حكمًا ضد بوسي بالحبس 9 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه.

وتحدث فطين عن سبب خلافاته مع بوسي في لقاء سابق قائلا” أول الاختلافات التي كانت بيني وبين بوسي كانت أثناء تصوير فيلم “عمر وسلوي”.. ويروي قصة حب من المفترض أنها ما بينها وبين كريم محمود عبد العزيز”.

وأضاف: “طبعًا كريم محمود عبد العزيز كان بيشوف شغله وبيحاول ميخلهاش تتكسف من الكاميرا.. هي بقي بدأت تتوهم حاجات تانية”.