الثلاثاء, يوليو 25, 2023
الرئيسيةحياتناوفاة وليد فطين طليق المطربة بوسي.. هل رحل ظلماً بسبب ما فعلته...
حياتنا

وفاة وليد فطين طليق المطربة بوسي.. هل رحل ظلماً بسبب ما فعلته به؟

شهدت الفترة الماضية خلافات عديدة بين بوسي وطليقها وليد فطين الذي كان مدير أعمالها أيضا وأب ابنها

كتب رفيف عبدالله
وفاة وليد فطين طليق المطربة بوسي.. هل رحل ظلماً بسبب ما فعلته به؟
وليد فطين وبوسي
- Advertisement -

وطن- توفي المنتج المصري وليد فطين، طليق المطربة الشعبية بوسي، وسط اتهام الأخيرة بالتسبب بوفاته بعد خلافاتهما الشهيرة معاً.

وأعلن المطرب حمزة الصغير، خبر وفاة وليد فطين، عبر حسابه على “فيسبوك”، وقال: “لاحول ولاقوة الا بالله، الله يرحمك يا فطين. ويغفرلك”.

خصيم لكم ليوم الدين

وتابع: “فطين مكنش صديق مقرب بس.. فطين ده اتظلم من ناس كتير حواليه وكانو من اقرب الناس ليه وكان فتحلوهم بيته.. وطبعا ال ظلموه اكيد عارفين نفسيهم”.

وختم: “هو دلوقتي في دار الحق وخصيم ليكم ليوم الدين، ارجو الدعاء له وقراءة الفاتحه، خبر صادم بصراحة”.

وليد فطين
أول من أعلن خبر وفاة وليد الفطين هو المطرب محمد الصغير

ونعاه بنفس الطريقة المنتج مصطفى السويفي، وكتب: “لا حول ولاقوة الا بالله..  الله يرحمك يا فطين”.

وليد فطين
نعوة حمزة الصغير

أجدع شخص

وعبرت الراقصة الأرمينية صافيناز عن حزنها لوفاة وليد فطين ونشرت صورة سابقة تجمعهما وكتبت: “ربنا يرحمه.. أجدع شخص شوفته في حياتي”.

- Advertisement -
وليد فطين
وصفته صافيناز بأجدع شخص

كما كشفت المطربة الشعبية نجوان محمد، عن آخر رسائل بينها وبين طليق بوسي.

وكتبت نجوان محمد: “اه يا وجع قلبي يا فطين اه من الدنيا.. انت كنت بتقولي جايلك الامارات يا نجوان وهنكسر الدنيا.. كنت بتقول هتجيب شيرين والولاد وجاي”.

وتابعت: “يا وجع قلبي يا فطين.. يا اخويه الله يرحمك ويصبرنا ارتحت من الصراع والمشاكل والارف اللي في حياتك”.

وليد فطين
كشفت نجوان محمد آخر حديث بينهما

وختمت نجوان: “مش مستوعبه  بس انت عند اللي احسن من الكل.. ربنا يصبرك يا شيرين ويبرد قلبك .. بسمع الواتساب بتاعك حالا ومش مصدقه بجد  الله يرحمك ويصبرنا”.

خلافات وصلت للقضاء

وشهدت الفترة الماضية خلافات عديدة بين بوسي وطليقها فطين الذي كان مدير أعمالها أيضا، وأنجبت منه ابناً.

وصلت الخلافات إلى القضاء وصدر حكمًا ضد بوسي بالحبس 9 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه.

وليد فطين
وليد وطليقته بوسي وابنها

وتحدث فطين عن سبب خلافاته مع بوسي في لقاء سابق قائلا” أول الاختلافات التي كانت بيني وبين بوسي كانت أثناء تصوير فيلم “عمر وسلوي”.. ويروي قصة حب من المفترض أنها ما بينها وبين كريم محمود عبد العزيز”.

وليد فطين
اتهم فطين الفنانة الشعبية بخيانته مع كريم محمود عبدالعزيز

وأضاف: “طبعًا كريم محمود عبد العزيز كان بيشوف شغله وبيحاول ميخلهاش تتكسف من الكاميرا.. هي بقي بدأت تتوهم حاجات تانية”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بوسي تثير استياء جمهورها باستعراض جسدها بفيديو جديد ومُتابعة تحرجها

حياتنا

فستان بوسي “الشفاف” يثير ضجة والجمهور: “لا ترتدي تحته شيء”! (شاهد)

حياتنا

“كله زائل وما دائم إلا وجه الله”.. “شاهد” إطلالة صادمة لـ بوسي التي حيرت مصر بجمالها وهكذا أصبحت بعمر الـ66

حياتنا

درة تكشف حقيقة زواجها من نور الشريف قبل وفاته وحرمانها من الميراث

حياتنا

شقيق الراحل هيثم أحمد زكي يثير غضباً باحتفاله بعيد ميلاد بوسي الـ”66″!

حياتنا

سجن المطربة المصريّة “بوسي” 9 سنوات بسبب هذه التُّهم

فيديو

بوسي بعد عملها الطويل في شارع الهرم كانت أيام سودة

فيديو

ضجة بسبب يُبرز آخر ظهور للسندريلا سعاد حسني

حياتنا

أول صورة للمغنية “بوسي” بعد الافراج عنها

حياتنا

بعد تعرضها لأزمة صحية بوسي تعاتب رامز جلال “وهي دي أخرتها من رامز بيلعب نار”

فيديو

“بوسي” في وصلة “لطم” وصراخ بسبب مقلب رامز جلال!

حياتنا

صورة على “أنستجرام”  تجلب العار للمطربة بوسي اتهامات شذوذ تلاحقها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إجبار سيدات إطفاء على خلع ملابسهن الداخلية أمام زملائهن والجمهور لسبب صادم

هذه هي الوظيفة الأكثر تعاسة في العالم!

مأمون فندي يرد على نشأت الديهي ويتوعد بكشف فضائح لمسؤولين كبار

الخبراء يحذرون..لا تشتري تذاكر طيران في هذا اليوم من الأسبوع

دوريات عسكرية لحزب الله على حدود إسرائيل.. فيديو مثير استفز الاحتلال

“تامر كان ساترها”.. بسمة بوسيل تكشف بطنها وتاتو حساس في المصعد برفقة شاب (فيديو)

على طريقة زيدان.. المكسيكي بوليدو ينطح منافسه أرضاً في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

شاهد لحظة اخراج رجل من بطن تمساح بعد 4 أيام من ابتلاعه!

حصيلة 100 يوم من حرب السودان.. هذا ما خلفه اقتتال العسكريين على السلطة

كأنه الجحيم.. أحرّ مكان على وجه الأرض تصل درجة حرارته إلى 70 درجة مئوية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC