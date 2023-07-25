ندى الكامل وصديقتها.. استعراض أفخاذ وصدور ومؤخرات (فيديو)

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وطن- لم يعد استعراض ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لجسدها كافياً لوحده، فقامت باستعراض صديقتها أيضاً.

ونشرت طليقة أحمد الفيشاوي، فيديو عبر انستجرام لتعبر عن مدى ترابطها واستمتاعها مع صديقتها.

مخدرة

ظهرت ندى الكامل وصديقتها في الفيديو بعدة إطلالات مختلفة، جميعها كانت عبارة عن استعراض لمفاتنهن فقط.

ارتدت طليقة الفيشاوي فستاناً أزرقاً بفتحة جانبية كشفت فخذها بالكامل حين جلست في سيارة.

وظهرت ندى مع صديقتها في لقطة أخرى وهما تسيران على رمال البحر، بملابس جاكوال كشفت صدورهن.

وعلقت الكامل على الفيديو الذي وضعت له أغنية نيكي ميناج خلفية موسيقية: ” إنها مخدرة، لكنها ما زالت تريد حفلة.. عيد ميلاد سعيد حوحتي الغالية”.

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قصة حب

أعلنت ندى كامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي في ديسمبر 2021.

وأكدت لاحقا أن “الفيشاوي” يعيش قصة حب مع أمراه أخرى، وأنه يشعر بالاستقرار والسعادة معها.