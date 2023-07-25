الثلاثاء, يوليو 25, 2023
الرئيسيةحياتناندى الكامل وصديقتها.. استعراض أفخاذ وصدور ومؤخرات (فيديو)
حياتنا

ندى الكامل وصديقتها.. استعراض أفخاذ وصدور ومؤخرات (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
ندى الكامل وصديقتها.. استعراض أفخاذ وصدور ومؤخرات (فيديو)
ندى الكامل
- Advertisement -

وطن- لم يعد استعراض ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لجسدها كافياً لوحده، فقامت باستعراض صديقتها أيضاً.

ونشرت طليقة أحمد الفيشاوي، فيديو عبر انستجرام لتعبر عن مدى ترابطها واستمتاعها مع صديقتها.

مخدرة

ظهرت ندى الكامل وصديقتها في الفيديو بعدة إطلالات مختلفة، جميعها كانت عبارة عن استعراض لمفاتنهن فقط.

ارتدت طليقة الفيشاوي فستاناً أزرقاً بفتحة جانبية كشفت فخذها بالكامل حين جلست في سيارة.

وظهرت ندى مع صديقتها في لقطة أخرى وهما تسيران على رمال البحر، بملابس جاكوال كشفت صدورهن.

وعلقت الكامل على الفيديو الذي وضعت له أغنية نيكي ميناج خلفية موسيقية: ” إنها مخدرة، لكنها ما زالت تريد حفلة.. عيد ميلاد سعيد حوحتي الغالية”.

- Advertisement -

قصة حب

أعلنت ندى كامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي في ديسمبر 2021.

وأكدت لاحقا أن “الفيشاوي” يعيش قصة حب مع أمراه أخرى، وأنه يشعر بالاستقرار والسعادة معها.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ندى الكامل تهزّ مؤخرتها بفيديو رقص مثير (شاهد)

حياتنا

ندى الكامل بصورة ساخنة وهي تكشف بطنها للجمهور! (شاهد)

حياتنا

أحمد الفيشاوي يستفز الجمهور بصور صادمة من أمام الكعبة

حياتنا

ندى الكامل تستعرض أنوثتها بعد خسارة وزنها.. طليقة أحمد الفيشاوي تغيّرت بشكل لايصدق

حياتنا

مع بداية رمضان.. أحمد الفيشاوي يفاجئ الجميع بتصرف غريب لا يصدَّق عنه! (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ”أحمد الفيشاوي” وتكشف فرق السن بينهما!

حياتنا

مفاجأة حول صورة نجل أحمد الفيشاوي الذي أنجبه من سيدة ألمانية! (شاهد)

حياتنا

رقص ندى الكامل في حفل محمد منير يشعل السوشيال ميديا (فيديو)

حياتنا

أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف .. صور تثير الجدل (شاهد)

حياتنا

عمر كمال وندى الكامل.. خلافات حادة بعد إهانته لها بعبارة “أنا بمتع نفسي”! (فيديو)

حياتنا

شاهد الفيديو الذي حذفه عمر كمال بعدما ظهرت به ندى الكامل بوضعية مريبة!

حياتنا

صورة صادمة لعمر كمال بعد زراعة ذقنه.. هل طلبت منه طليقة أحمد الفيشاوي ذلك ليملأ عينها!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جورجينا معجبة بالفرعون المصري محمد صلاح.. هل تفجر غيرة “أم مكة”؟ (شاهد)

كتائب القسام تكشف المهمة التي كان شهداء نابلس الثلاثة في طريقهم لتنفيذها

“بقرات النبي يوسف” تُحرج قيس سعيدّ في حديثه عن أزمة الغذاء.. ما القصة؟

نصف ملعقة من زيت الزيتون يوميًا تقلل من خطر الوفاة بهذا المرض بنسبة 28٪

قتلت صديقتها وقطعت جثتها ورمتها في الصرف الصحي بسبب خلاف على شاب! (شاهد)

إجبار سيدات إطفاء على خلع ملابسهن الداخلية أمام زملائهن والجمهور لسبب صادم

هذه هي الوظيفة الأكثر تعاسة في العالم!

مأمون فندي يرد على نشأت الديهي ويتوعد بكشف فضائح لمسؤولين كبار

الخبراء يحذرون..لا تشتري تذاكر طيران في هذا اليوم من الأسبوع

دوريات عسكرية لحزب الله على حدود إسرائيل.. فيديو مثير استفز الاحتلال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC