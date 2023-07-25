الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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حياتنا

ميريام فارس تقلب المواقع بحركات “يوغا” اعتبرها الجمهور “جنسية”! (شاهد)

تعرّضت مريام فارس لهجوم حادّ من قِبَل المتابعين على مواقع التواصل الذين اتهموها بتعمّد الإثارة

كتب أنس السالم
ميريام فارس تمارس اليوغا
ميريام فارس تمارس اليوغا (الصورة: انستغرام)
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وطن – فجّرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صوراً في أحدث ظهور جريء لها وهي تمارس رياضة اليوغا على أحد الشواطئ.

ميريام فارس تمارس اليوغا
ميريام فارس تمارس اليوغا (انستغرام)

وتعرّضت مريام فارس لهجوم حادّ من قِبَل المتابعين على مواقع التواصل، الذين اتهموها بتعمّد الإثارة، وأن ما تؤديه ليس رياضة بل “حركات جنسية” -حسب قولهم.

ميريام فارس تمارس رياضة اليوغا
الجمهور اتهم ميريام بتعمد الإثارة

من جانبٍ آخر، اعتبر بعض المعلقين، أن ميريام تحاول تقليد الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي اشتهرت بممارسة هذا النوع من الرياضة .

ميريام فارس تمارس اليوغا
البعض اتهم ميريام فارس بتقليد ياسمين صبري

وكالعادة، منعت ميريام التعليقات على ألبوم صورها الأخير، الذي نشرته على حسابها في انستغرام. لكنّ الصفحات والحسابات تناقلت الصور على نطاقٍ واسع.

وكثيراً ما تثير الفنانة اللبنانية الجدل بإطلالاتها على السوشال ميديا. حيث يتهمها الجمهور بتعمد الظهور بشكلٍ جريء للفت الأنظار وتسليط الضوء عليها من وسائل الاعلام .

في سياقٍ آخر، شنّ المطرب والملحن رامي جمال، هجوماً شرساً على النجمة اللبنانيّة ميريام فارس، واتهمها بعدم دفع المستحقات المتوجّبة عليها.

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وكشف رامي جمال أنّه منح ميريام فارس أغنية منذ أكثر من سنة ولكنها لغاية اليوم لم تدفع له ثمنها.

كما لفت إلى أن الأغنية لم تبصر النور لكنّها لم تُعد حقوق الملكيّة له.بحسب lbcgroup

بينما أردف رامي جمال قائلاً: “ما بتردش عليّ. اللي خدته مني مش هيخليني أجري وراها طول العمر”.

المصدررصد وطن (انستغرام) + lbcgroup

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