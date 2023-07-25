ميريام فارس تقلب المواقع بحركات “يوغا” اعتبرها الجمهور “جنسية”! (شاهد)

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وطن – فجّرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صوراً في أحدث ظهور جريء لها وهي تمارس رياضة اليوغا على أحد الشواطئ.

وتعرّضت مريام فارس لهجوم حادّ من قِبَل المتابعين على مواقع التواصل، الذين اتهموها بتعمّد الإثارة، وأن ما تؤديه ليس رياضة بل “حركات جنسية” -حسب قولهم.

من جانبٍ آخر، اعتبر بعض المعلقين، أن ميريام تحاول تقليد الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي اشتهرت بممارسة هذا النوع من الرياضة .

وكالعادة، منعت ميريام التعليقات على ألبوم صورها الأخير، الذي نشرته على حسابها في انستغرام. لكنّ الصفحات والحسابات تناقلت الصور على نطاقٍ واسع.

وكثيراً ما تثير الفنانة اللبنانية الجدل بإطلالاتها على السوشال ميديا. حيث يتهمها الجمهور بتعمد الظهور بشكلٍ جريء للفت الأنظار وتسليط الضوء عليها من وسائل الاعلام .

في سياقٍ آخر، شنّ المطرب والملحن رامي جمال، هجوماً شرساً على النجمة اللبنانيّة ميريام فارس، واتهمها بعدم دفع المستحقات المتوجّبة عليها.

#رامي_جمال :#ميريام_فارس نصبت عليي بفلوس بس انا ما رح اجري وراها طول العمر عشان اغنية والفلوس تاخدهم هدية مني .

ميريام انكرت فضل وخير مصر عليها ، مصر اكبر منك بكتير واذا انت ما عم تنطلبي لمصر لان الشعب ما بدو انت . pic.twitter.com/dIdfJC9K51 — شرطة تويتر (@to_be_carefull) July 22, 2023

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وكشف رامي جمال أنّه منح ميريام فارس أغنية منذ أكثر من سنة ولكنها لغاية اليوم لم تدفع له ثمنها.

كما لفت إلى أن الأغنية لم تبصر النور لكنّها لم تُعد حقوق الملكيّة له.بحسب lbcgroup

بينما أردف رامي جمال قائلاً: “ما بتردش عليّ. اللي خدته مني مش هيخليني أجري وراها طول العمر”.