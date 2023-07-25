الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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من هو سلطان المنصوري الذي عينته قطر سفيرا لها لدى الإمارات؟

الخطوة القطرية جاءت نحو شهر على قرار إعادة فتح السفارات بين الدوحة وأبوظبي

كتب خالد السعدي
من هو سلطان المنصوري الذي عينته قطر سفيرا لها لدى الإمارات؟
محمد بن زايد وأمير قطر
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وطن- أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا بتعيين سلطان سالم بن سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد نحو شهر على قرار إعادة فتح السفارات بين الدوحة وأبوظبي.

والمنصوري هو دبلوماسي محترف، شغل سابقًا منصب سفير قطر لدى النمسا في عام 2019، كما شغل منصب الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، وقبل ذلك كان سفيراً لدى الصين ابتداءً من عام 2014.

والمنصوري قبيل تسلم منصبه كسفير لدى الإمارات العربية المتحدة ، أنهى في 12 يوليو الجاري، فترة عمله كمبعوث غير مقيم لسلوفينيا، وفق موقع المونيتور.

وأثناء وجوده في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة (IAEA) ، نال المنصوري إشادة كبيرة بدوره المحوري، في العمل مع الهيئة العالمية للسلامة النووية ، والتي تعد قطر عضوًا فيها منذ عام 1976. ويمتد تعاونه مع الوكالة النووية العالمية حتى الآن.

في يوليو الجاري، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالمنصوري لمساهمات قطر المالية في تمويل مشاريع مختلفة في الوكالة ، وفقًا لوزارة الخارجية القطرية.

في المقابل، قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون والخبرة لمساعدة قطر على تطوير البرامج والتطوير العلمي.

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حافظ المنصوري، على تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أن بلاده عضوة في مجلس محافظي الوكالة للفترة الثالثة ، من 2022 إلى 2024. وقبل ذلك، احتلت قطر العضوية في هيئة صنع السياسات من 2013 إلى 2015 ، ومرة ​​أخرى من 2016 إلى 2018 ، وفقًا للحكومة القطرية.

وانضمت دولة قطر والدول العربية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وتبنت جميع القرارات الدولية التي تطالب بخلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وقاد المنصوري، الدول العربية الأخرى لدعوة إسرائيل للانضمام إلى المعاهدة بعدما رفضت ذلك. في يونيو من عام 2021 ، حث إسرائيل على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفتح منشآتها النووية ومفاعلاتها الذرية للمفتشين، حيث لم يكن من الممكن الوصول إلى القدرات النووية الإسرائيلية من قِبل الوكالة العالمية منذ الستينيات، حسبما ذكرت مجلة الهندسة النووية الدولية (NEI) ومقرها لندن.

وقالت الوكالة الشريكة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها حثت المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة على دعم هدف تحرير الشرق الأوسط من الأسلحة النووية واتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف بناءً على مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، في إشارة إلى بيان صادر عن الوزير القطري في ذلك الوقت.

تعيين سلطان المنصوري سفيرا لقطر لدى الإمارات

وكانت قطر قد أعلنت تعيين سلطان المنصوري سفيراً لها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ست سنوات شاغرة في المنصب بدءاً من أزمة الخليج المطولة عام 2017 .

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن القرار يقضي بأن يدخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ صدوره أمس الاثنين.

المصدرالمونيتور، رصد وتحرير وطن

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