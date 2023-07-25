من هو المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف المرشح لتدريب الأهلي السعودي؟!

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية عن اقتراب المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف الروسي من تولي تدريب الأهلي السعودي، خلفاً للجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني الذي نجح في عودة الفريق السعودي إلى دوري الأضواء الموسم الماضي.

وكشفت قناة (Match TV) الروسية، بأن المدرب الروسي تشيرتشيسوف. مرشح لتدريب نادي الأهلي السعودي قبيل بدء الموسم الجديد الشهر القادم.

تشيرتشيسوف مرشح لتدريب الأهلي السعودي

وبينت القناة الرياضية الروسية، بأن نادي الأهلي السعودي أظهر الاهتمام الكبير بالمدرب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، الذي رحل عن تدريب نادي فيرينكفاروزي الهنغاري. بعد خروج الفريق من التصفيات المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما وأردفت القناة، “ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدرب الروسي، كان لديه العديد من العروض من أندية مختلفة قبيل رحيله عن فريق فيرينكفاروزي الهنغاري..”.

⚡️ Черчесов может стать тренером Фирмино. Сумасшедший инсайд от Матч ТВ Саудовский «Аль-Ахли» заинтересовался кандидатурой Станислава Саламовича. Этим летом клуб подписал Фирмино и Эдуара Менди. Вот это новость. Саудовская лига и правда забирает лучших 💪 pic.twitter.com/d3i1n7oXXu — Матч ТВ (@MatchTV) July 25, 2023

وختمت القناة، ” المدرب تشيرتشيسوف لن يتخذ الآن قرارات متسرعة بشأن مستقبله”.

- Advertisement -

من هو المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف؟!

ستانيسلاف تشيرتشيسوف، مدرب في عالم كرة القدم، روسي الجنسية، من مواليد ال2 من شهر سبتمبر عام 1993 (59 عاماً).

بدأت مشوراه في عالم تدريب كرة القدم في عام 2004. مع نادي واكر إنسبروك، ثم درب العديد من الأندية المختلفة بعدها. لعل أبرزها سبارتاك موسكو و دينامو موسكو. و ليغيا وارسو ومنتخب روسيا، وفيرينكفاروزي الهنغاري وغيرهم.

كما ويخوض الأهلي السعودي معسكر تدريبه في النمسا، في إطار الاستعدادات لبدء الموسم الجديد الذي ينتظره عشاق وجماهير كرة القدم بعد إبرام العديد من الأندية الصفقات القوية. مع نجوم لامعين في عام الكرة المستديرة الشهر القادم.

يشار بأن الأهلي السعودي قد فسخ عقده مع المدرب الجنوبي الأفريقي. بيتسو موسيماني بالتراضي، بعد أسابيع قليلة من قيادة الفريق وعودته إلى دوري الأضواء بعد هبوطه، وكذلك تتويجه بدوري الدرجة الثانية الموسم المنصرم.