الثلاثاء, يوليو 25, 2023
الرئيسيةحياتنامنها الفراولة..5 أطعمة تساعد على تبييض الأسنان طبيعياً
حياتنا

منها الفراولة..5 أطعمة تساعد على تبييض الأسنان طبيعياً

كثيرًا ما يُنصح بتناول الفراولة للحصول على ابتسامة صحية ومتوهجة

كتب ايمان الباجي
- Advertisement -

وطن- إذا كنت تريد تبييض الاسنان والحفاظ عليها بيضاء عليك إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي.

فبالإضافة إلى الفوائد الغذائية التي تقدمها لك هذه الأطعمة، فهي أيضاً تحافظ على بياض الاسنان، وفقا لما أوردته مجلة “باست لايف” الأمريكية.

الفراولة

كثيرًا ما يُنصح بتناول الفراولة للحصول على ابتسامة صحية ومتوهجة.

تحتوي الفراولة على حمض الماليك، الذي يمكن أن يساعد في تبييض الأسنان وهو عامل تبييض طبيعي يزيد كذلك من إنتاج اللعاب إذا كان لديك فم جاف، والذي يمكن أن يساعد في منع تغير لون الأسنان أيضًا.

ومع ذلك، لا تفرط في تناول الفراولة، فهي حمضية و “يمكن أن تتآكل ميناك بمرور الوقت”.

الأناناس

الأناناس هو فاكهة أخرى يمكن أن تساعدك في تحقيق الابتسامة البيضاء التي تبحث عنها.

- Advertisement -

يحتوي الأناناس على البروميلين، الذي قد يكسر البقع على سطح الأسنان.

الأناناس
الأناناس فاكهة أخرى يمكن أن تساعدك في تحقيق الابتسامة البيضاء التي تبحث عنها

تجدر الإشارة إلى أن الأناناس الطازج سيحتوي على أعلى محتوى من البروميلين. ومن ناحية أخرى، قد يفقد الأناناس المعلب البروميلين أثناء عملية التعليب.

الكرفس

يعتبر الكرفس الخام خيارًا مناسبًا للأسنان للحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا.

يعتبر الكرفس مصدرًا رائعًا للألياف والفيتامينات مثل فيتامين C و A ، ويمكن أن يساعد قوام هذه الخضروات في التخلص من الجسيمات والبكتيريا من أسنانك.

الجزر

يندرج الجزر أيضًا ضمن فئة “المواد الكاشطة الطبيعية”، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في إزالة البقع البنية المتراكمة على الأسنان.

إن مضغ أعواد الجزر المقرمشة والنيئة يدلك اللثة ويساعد على إزالة البلاك والبكتيريا من أسنانك. كما يساعد أيضًا في تقوية مينا أسنانك من خلال توفير كميات عالية من فيتامين أ.

منتجات الألبان

منذ الصغر، تعلمنا أن الكالسيوم يساعد في تقوية العظام، بما في ذلك أسنانك.

منتجات الألبان مثل الجبن واللبن والحليب توفر الكالسيوم والفوسفات التي تقوي المينا وتدعم إعادة التمعدن، مما يقلل من البقع السطحية.

منتجات الألبان
منتجات الألبان مثل الجبن واللبن توفر الكالسيوم والفوسفات التي تقوي المينا وتدعم إعادة التمعدن

هذه الأنواع من الأطعمة تحارب أيضًا التجاويف.

ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من حمض اللاكتيك، بما في ذلك الجبن والقشدة الحامضة والزبادي اليوناني، تساعد كذلك في حماية مينا الأسنان.

المصدرباست لايف، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

5 نصائح من طبيب للحصول على أسنان بيضاء

حياتنا

تحدٍ جديد على “تيك توك” يعرض صحة الأسنان للخطر

حياتنا

لأسنانٍ قوية وناصعة البياض تناولوا هذه الأطعمة ولا تفكروا أبداً بطبيب الأسنان

أرشيف - المجلة

طبقاً لدراسات 70 فائدة صحيّة مُذهلة للسّواك هذه أبرزها

حياتنا

احذروا 3 عادات تمارسونها يومياً هي سبب اصفرار اسنانكم !

أرشيف - حياتنا

أفضل وأسهل الطرق الطبيعية في تبييض الأسنان تعرف عليها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إجبار سيدات إطفاء على خلع ملابسهن الداخلية أمام زملائهن والجمهور لسبب صادم

هذه هي الوظيفة الأكثر تعاسة في العالم!

مأمون فندي يرد على نشأت الديهي ويتوعد بكشف فضائح لمسؤولين كبار

الخبراء يحذرون..لا تشتري تذاكر طيران في هذا اليوم من الأسبوع

دوريات عسكرية لحزب الله على حدود إسرائيل.. فيديو مثير استفز الاحتلال

“تامر كان ساترها”.. بسمة بوسيل تكشف بطنها وتاتو حساس في المصعد برفقة شاب (فيديو)

على طريقة زيدان.. المكسيكي بوليدو ينطح منافسه أرضاً في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

شاهد لحظة اخراج رجل من بطن تمساح بعد 4 أيام من ابتلاعه!

حصيلة 100 يوم من حرب السودان.. هذا ما خلفه اقتتال العسكريين على السلطة

كأنه الجحيم.. أحرّ مكان على وجه الأرض تصل درجة حرارته إلى 70 درجة مئوية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC