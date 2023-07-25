منها الفراولة..5 أطعمة تساعد على تبييض الأسنان طبيعياً

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وطن- إذا كنت تريد تبييض الاسنان والحفاظ عليها بيضاء عليك إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي.

فبالإضافة إلى الفوائد الغذائية التي تقدمها لك هذه الأطعمة، فهي أيضاً تحافظ على بياض الاسنان، وفقا لما أوردته مجلة “باست لايف” الأمريكية.

الفراولة

كثيرًا ما يُنصح بتناول الفراولة للحصول على ابتسامة صحية ومتوهجة.

تحتوي الفراولة على حمض الماليك، الذي يمكن أن يساعد في تبييض الأسنان وهو عامل تبييض طبيعي يزيد كذلك من إنتاج اللعاب إذا كان لديك فم جاف، والذي يمكن أن يساعد في منع تغير لون الأسنان أيضًا.



ومع ذلك، لا تفرط في تناول الفراولة، فهي حمضية و “يمكن أن تتآكل ميناك بمرور الوقت”.

الأناناس

الأناناس هو فاكهة أخرى يمكن أن تساعدك في تحقيق الابتسامة البيضاء التي تبحث عنها.

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يحتوي الأناناس على البروميلين، الذي قد يكسر البقع على سطح الأسنان.

تجدر الإشارة إلى أن الأناناس الطازج سيحتوي على أعلى محتوى من البروميلين. ومن ناحية أخرى، قد يفقد الأناناس المعلب البروميلين أثناء عملية التعليب.

الكرفس

يعتبر الكرفس الخام خيارًا مناسبًا للأسنان للحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا.

يعتبر الكرفس مصدرًا رائعًا للألياف والفيتامينات مثل فيتامين C و A ، ويمكن أن يساعد قوام هذه الخضروات في التخلص من الجسيمات والبكتيريا من أسنانك.

الجزر

يندرج الجزر أيضًا ضمن فئة “المواد الكاشطة الطبيعية”، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في إزالة البقع البنية المتراكمة على الأسنان.



إن مضغ أعواد الجزر المقرمشة والنيئة يدلك اللثة ويساعد على إزالة البلاك والبكتيريا من أسنانك. كما يساعد أيضًا في تقوية مينا أسنانك من خلال توفير كميات عالية من فيتامين أ.

منتجات الألبان

منذ الصغر، تعلمنا أن الكالسيوم يساعد في تقوية العظام، بما في ذلك أسنانك.

منتجات الألبان مثل الجبن واللبن والحليب توفر الكالسيوم والفوسفات التي تقوي المينا وتدعم إعادة التمعدن، مما يقلل من البقع السطحية.

هذه الأنواع من الأطعمة تحارب أيضًا التجاويف.

ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من حمض اللاكتيك، بما في ذلك الجبن والقشدة الحامضة والزبادي اليوناني، تساعد كذلك في حماية مينا الأسنان.

